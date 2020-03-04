Суд "обломал" Нелю Штепу в деле против Ирины Геращенко: в чем суть

Неля Штепа / УНИАН

Экс-мэр города Славянск (Донетчина) Неля Штепа, которую украинские правоохранители обвиняли в сепаратизме, проиграла суд против нардепа (фракция ЕС) Ирины Геращенко.

Такая сообщение сама народная избранница опубликовала на странице в социальной сети Facebook.

"Победа. Выиграла суд первой инстанции у Нели Штепы. Которая подала иск на меня о защите чести и достоинства. 17 марта – следующий суд, где против меня судятся экс-"беркутовцы" Амброськин, Тамтура и Зинченко, также о защите своей "чести и достоинства", – написала Геращенко.

Напомним, Неля Штепа подала иск на Ирину Геращенко (занимавшую тогда пост вице-спикера Рады в 2018-м). Нардеп до этого припомнила заявления Штепы с публичными призывами на Донбасс российских войск.

Позднее, 24 октября 2019 года Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны украинских правоохранителей в деле против Нели Штепы. И присудил экс-мэру Славянска выплату компенсации в размере 3,6 тысячи евро (100 тысяч гривен)