Экс-глава Славянска Штепа выиграла суд ЕСПЧ: Украина выплатит ей 3600 евро

Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ / УНИАН

24 октября Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины в отношении скандального экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая обвиняется в сепаратизме.

Штепа в суде заявила, что ее предварительное заключение было длительным и неоправданным, а уголовное производство против нее было необоснованно длительным, передает Европейская правда.

Так, из госбюджета Украины в карман Штепе пойдут 3600 евро (100 тысяч гривен): 2600 евро в качестве моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек.

Напомним, Неля Штепа возглавляла Славянск с 2010 по 2014 год, была задержана в июле 2014-го по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы. Она провела в СИЗО около трех лет по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в пособничестве сепаратистам.