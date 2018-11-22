Нелю Штепу разбил инсульт: экс-мэра Славянска срочно госпитализировали

Экс-мэр Славянска Неля Штепа / УНИАН

Скандального экс-мэра Славянска Нелю Штепу экстренно госпитализирована с инсультом.

Как сообщает харьковское издание KHARKIV Today, в четверг, 22 ноября, должно было состояться очередное заседание Орджоникидзевского райсуда по делу о госизмене Штепы, однако его перенесли.

"Да, это инсульт. Подзащитная находится на амбулаторном лечении в Славянске. Ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое", - рассказал изданию адвокат Штепы Александр Тананакин.

Следующее заседание суда назначено на 24 января 2019 года.

Напомним, в сентябре Штепа отпраздновала свое 56-летие в дорогом ресторане. На мероприятие были приглашены 100 гостей.

Неля Штепа возглавляла Славянск с 2010 по 2014 год, была задержана в июле 2014-го по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы. В частности, ее обвинили в проведении в Славянске "референдума о независимости Донецкой области".