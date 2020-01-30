"С*ка, хотела "русского мира": скандальную Штепу выгнали из магазина в Киеве

Неля Штепа на скамье подсудимых / УНИАН

В одном из магазинов Киева посетители заметили скандальную экс-мера Славянска Донецкой области Нелю Штепу.

Женщина подошла к Штепе и спросила, что она делает в Киеве, ведь раньше она с восторгом встречала российских оккупантов на Донбассе.

"Вы Штепа? А что вы тут делаете? Почему не в Донецке - вашем городе? Вы ж так любите "русский мир", - потроллила Штепу одна из покупательниц.

Женщина также добавила, что наглость – это первое счастье Штепы, ведь наделав много беды на Донбассе, она теперь ходит по магазинам в Киеве и скупает вкусняшки.

"Дорогая Неля Штепа, которая, с*ка, блин, сильно хотела русского мира", - добавила она.

Штепа сначала игнорировала женщину, а после бросила тележку с продуктами и поспешно ретировалась из магазина.

Отметим, что пользователи в Сети с сарказмом отреагировали на появление Штепы в Киеве:

Напомним, ранее Штепа снова собралась идти кандидатом на выборы мэра Славянска.