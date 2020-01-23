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"Замужем лишь за Славянском": непьющая Штепа снова намылилась в мэры

23 января 2020, 20:36

Неля Штепа в своей победе уверена, потому что не пьет алкоголя и не ведет аморальный образ жизни.

Непьющая Штепа намылилась в мэры Славянска
Непьющая Штепа намылилась в мэры Славянска / УНИАН

Бывшая одиозная мэр Славянска Неля Штепа, которая на днях получила 3,6 тыс. евро компенсации из бюджета Украины согласно решению Европейского суда по правам человека, собралась идти на выборы мэра Славянска – как кандидат.

"Те, кто надеются, что меня закроют, и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь. Я подам, я успею, никуда меня не закроют, потому что эта статья является неконституционной", – похвасталась Штепа в эфире телеканала S-plus.

При этом экс-мэр города гордо объявила, что она "замужем только за Славянском". А в своей победе уверена, потому что не пьет алкоголя и не ведет аморальный образ жизни.

Как ранее сообщалось, 24 октября Штепа выиграла суд ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины в отношении скандального экс-мэра.

Справка. Неля Штепа возглавляла Славянск с 2010 по 2014 год, была задержана в июле 2014-го по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы. В частности, ее обвинили в проведении в Славянске "референдума о независимости Донецкой области". 

мэр Славянск Неля Штепа новости Украины
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