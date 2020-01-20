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Украина из бюджета выплатила Штепе 3,6 тыс. евро компенсации

20 января 2020, 17:28

Исполнительные органы выполнили решение ЕСПЧ.

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Неля Штепа получила 3,6 тысяч евро из бюджета / УНИАН

Бывшая одиозная мэр Славянска Нэля Штепа получила 3,6 тыс. евро компенсации из бюджета Украины согласно решению Европейского суда по правам человека за нарушение права на свободу.

"Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд", -  сообщил ее адвокат Александр Шадрин в комментарии Громадському.

По словам правозащитника, экс-мэр Славянска ждет очередной вызов в харьковский суд. Однако он не знает точно, где сейчас находится Шпэпа, поскольку в праве передвижения она не ограничена.

"Вероятно, в Славянске. Но у нее нет ограничений на передвижение", — добавил Шадрин.

Адвокат подчеркнул, что ему точно известно – его подзащитная не намерена покидать страну и надеется на справедливое решение суда.

Как отметил Шадрин, 15 января должно было состояться заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы, но адвокаты не смогли прибыть по уважительным причинам, и заседание перенесено на 10:00 11 февраля.

Как ранее сообщалось, 24 октября Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины в отношении скандального экс-мэра Славянска Нели Штепы, которая обвиняется в сепаратизме.

Напомним, Неля Штепа возглавляла Славянск с 2010 по 2014 год, была задержана в июле 2014-го по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы. Она провела в СИЗО около трех лет по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в пособничестве сепаратистам.

Неля Штепа Европейский суд по правам человека РИА Новости Украина
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