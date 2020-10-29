Выборы 2020: названа ключевая причина рекордно низкой явки

Многие избиратели побоялись большого скопления людей, отметил политолог.
Политолог Олег Саакян считает, что явка на местные выборы в Украине 2020 была рекордно низкой по двум причинам.
Главная причина низкой явки избирателей – угроза коронавируса COVID-19, рассказал эксперт Фактам.
Собеседник отметил, что многие украинцы просто побоялись идти туда, где много людей.
"Вторая причина – возросшая апатия населения. Уровень социального оптимизма снизился. Эйфория и некая очарованность после президентских и парламентских выборов абсолютно прогнозируемо начали сменяться разочарованием…", – добавил Саакян.
- Напомним, в Украине выборы 2020 прошли 25 октября. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборы составила 36,98%.
- Социологическая группа Рейтинг выяснила, что большинству граждан, которые голосовали на выборах, более 50 лет.
- В ЦИК пообещали, что результаты выборов будут установлены до 3 ноября включительно.
Автор: Екатерина Присяжнюк