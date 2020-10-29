Выборы 2020: названа ключевая причина рекордно низкой явки

Ключевая причина рекордно низкой явки на выборы – угроза COVID-19, поделился эксперт / УНИАН

Политолог Олег Саакян считает, что явка на местные выборы в Украине 2020 была рекордно низкой по двум причинам.

Главная причина низкой явки избирателей – угроза коронавируса COVID-19, рассказал эксперт Фактам.

Собеседник отметил, что многие украинцы просто побоялись идти туда, где много людей.

"Вторая причина – возросшая апатия населения. Уровень социального оптимизма снизился. Эйфория и некая очарованность после президентских и парламентских выборов абсолютно прогнозируемо начали сменяться разочарованием…", – добавил Саакян.