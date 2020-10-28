Явку на местных выборах обеспечили люди от 50 лет - социологи

По данным группы Рейтинг, молодые украинцы в большинстве своем местные выборы проигнорировали.
В Украине больше половины граждан, которые голосовали на местных выборах 25 октября, были от 50 лет и старше.
Об этом говорят результаты исследования, которые были опубликованы сотрудниками социологической группой Рейтинг. Согласно обнародованным данным, гораздо более активными на местных выборах-2020 были более старшие по возрасту избиратели ‒ 56% были возраста 50+. Стоит отметить, что в общей структуре избирателей, по данным ЦИК, их доля составляет 45%.
Как сообщают социологи, украинская молодежь была гораздо менее активной ‒ лишь 11% из пришедших на выборы были люди в возрасте от 18 до 29 лет (в общей структуре избирателей их доля составляет 18%).
"Наибольший перевес в сторону старшего электората состоялся преимущественно в городах, чаще у мужчин. В региональном разрезе - чаще на Востоке и Юге страны, так, доля избирателей старше 50 лет составляла 60%", ‒ рассказали в группе Рейтинг.
Читайте такжеГлавный феномен местных выборов
Местные выборы в Украине - что было ранее:
- В воскресенье, 25 октября, в Украине состоялись местные выборы. Явка, по официальный данным, составила 36,98%.
- В Центризбиркоме обещают установить результаты до 3 ноября включительно.
- В крупнейших украинских городах не удалось установить победителя выборов мэра в первом туре, вследствие чего там будет проведено повторное голосование.
- В ЦИК не исключают, что из-за судебных процессов, связанных с фальсификациями на отдельных избирательных участках, вторые туры выборов мэра могут быть перенесены на декабрь.