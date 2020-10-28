Явку на местных выборах обеспечили люди от 50 лет - социологи

Местные выборы в Украине 2020 / УНИАН

В Украине больше половины граждан, которые голосовали на местных выборах 25 октября, были от 50 лет и старше.

Об этом говорят результаты исследования, которые были опубликованы сотрудниками социологической группой Рейтинг. Согласно обнародованным данным, гораздо более активными на местных выборах-2020 были более старшие по возрасту избиратели ‒ 56% были возраста 50+. Стоит отметить, что в общей структуре избирателей, по данным ЦИК, их доля составляет 45%.

Как сообщают социологи, украинская молодежь была гораздо менее активной ‒ лишь 11% из пришедших на выборы были люди в возрасте от 18 до 29 лет (в общей структуре избирателей их доля составляет 18%).

"Наибольший перевес в сторону старшего электората состоялся преимущественно в городах, чаще у мужчин. В региональном разрезе - чаще на Востоке и Юге страны, так, доля избирателей старше 50 лет составляла 60%", ‒ рассказали в группе Рейтинг.

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