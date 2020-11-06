Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре - избирком

За Виталия Кличко проголосовали более 365 тысяч киевлян.
Действующий мэр Киева Виталий Кличко стал победителем выборов городского головы столицы.
Кличко победил в первом туре, сообщили в Киевской городской территориальной избирательной комиссии.
Кличко набрал в первом туре выборов 50,52% голосов
За действующего мэра Киева проголосовали 365 161 человек, сообщили в городской ТИК.
Всего в выборах городского головы Киева приняли участие более 700 тысяч граждан.
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Автор: Алексей Тычина