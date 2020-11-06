Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре - избирком

Виталий Кличко / УНИАН

Действующий мэр Киева Виталий Кличко стал победителем выборов городского головы столицы.

Кличко победил в первом туре, сообщили в Киевской городской территориальной избирательной комиссии.

Кличко набрал в первом туре выборов 50,52% голосов

За действующего мэра Киева проголосовали 365 161 человек, сообщили в городской ТИК.

Всего в выборах городского головы Киева приняли участие более 700 тысяч граждан.

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