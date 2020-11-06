УкрРус
  1. Главная
  3. Выборы-2020

Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре - избирком

6 ноября 2020, 15:49

За Виталия Кличко проголосовали более 365 тысяч киевлян.

Кличко
Виталий Кличко / УНИАН

Действующий мэр Киева Виталий Кличко стал победителем выборов городского головы столицы.

Кличко победил в первом туре, сообщили в Киевской городской территориальной избирательной комиссии.

Кличко набрал в первом туре выборов 50,52% голосов

За действующего мэра Киева проголосовали 365 161 человек, сообщили в городской ТИК.

Всего в выборах городского головы Киева приняли участие более 700 тысяч граждан.

Новость дополняется.

новости Киева Виталий Кличко выборы мэра Киева 2020 Выборы-2020 Местные выборы в Украине 2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:05
На Netflix появился первый фильм с украинской озвучкой
15:57
Диетолог объяснила, кому нельзя лимон Видео
15:49
Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре - избирком
15:47
Игры в клиенте Steam станут устанавливаться за считанные секунды
15:40
Украинского языка критически мало в соцсетях - исследование
Реклама
15:39
Трамп наехал на Twitter: что взбесило президента США Видео
15:39
Высокое давление: врач посоветовал доступный овощ против "тихого убийцы" Видео
15:36
Карантин выходного дня: инфекционист назвал залог успеха Видео
15:35
Шмыгаль рассказал, как в Украине применят словацкую модель тестов на COVID-19 Видео
15:27
Умер сатирик Михаил Жванецкий
15:22
Михаил Жванецкий - биография, творчество и личная жизнь
15:04
Зеленский попал в конкретный капкан – политолог Видео
15:03
Педиатр предупредил об опасностях протекания COVID-19 у детей
14:56
Перехватить победу: эксперт объяснила хитрый план Трампа по выборам в США Видео
14:35
Жена Dzidzio Slavia представила новую стебную песню Хочу крутого мена Видео
14:26
Хотели киберпанк в ноябре? Получите и распишитесь
14:26
Гороскоп на 7 ноября для всех: важный любовный шаг и неожиданные нападки Видео
14:18
Зарыть топор войны: в КСУ раскрыли план выхода из кризиса Видео
14:17
Красная зона наступает на Украину: в Минздраве назвали ряд проблемных городов Видео
14:00
В Украине обновили зоны карантина: 13 регионов попали под удар COVID-19 Видео
Реклама
13:56
"Девочка созрела": Мишель Андраде разделась на страницах журнала для взрослых
13:53
Популярная сеть Twitter поделилась статистикой самых обсуждаемых игр
13:43
Комендантский час не поможет: эксперт назвала главную проблему с COVID-19 Видео
13:41
Малюська описал главную проблему в конфликте власти и КСУ
13:27
Арестович допустил крах договоренностей Зеленского и Путина по Донбассу Видео
13:20
В Украину идет потепление: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на выходные ​ Видео
13:09
Парламент провалил важное решение по Конституционному суду Видео
12:59
Ход королевы - лучший сериал 2020 года Видео
12:58
Один против всех: зрелищный рекламный ролик супергеройского эксклюзива для PS5 Видео
12:54
Трамп готовит увольнения и намерен заступить на второй президентский срок – Politico Видео
12:37
У Путина нагло ответили на требование Украины прекратить раздачу паспортов РФ на Донбассе Видео
12:30
Похудение после 40: диетолог назвала 5 тактик Видео
12:22
Samsung откажется от обычных наушников в комплекте, но взамен даст что-то покруче
12:17
Рада одобрила введение штрафов за игнор масочного режима Видео
12:11
Резников рассказал, почему сравнил Донбасс с раковой опухолью
12:02
Телеканалы США отключили Трампа из эфира во время заявления по выборам Видео
12:00
За шаг до победы: Байден вырвался вперед по голосам в ключевом штате Видео
11:54
В Кремле сказали, есть ли у Путина серьезная болезнь, и высказались об отставке
11:51
"О людях и уродах": у Зеленского выдвинули ключевые требования по КСУ Видео
11:27
СМИ припугнули новой пандемией коронавируса из-за зверьков в Дании
Реклама
11:26
Миру грозит новый удар пандемии: в ВОЗ дали тревожный прогноз Видео
11:25
Почему больным COVID-19 отказывают в госпитализации: названа причина Видео
11:24
"Дело Маркива", успешно завершённое МВД, стало для Украины репутационным - СМИ
11:19
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
11:06
Появились первые обзоры на Xbox Series X|S. Что пишут о новых консолях журналисты?
10:55
Disney готовят 3 сезон сериала Мандалорец
10:55
Шмыгаль спрогнозировал подорожание земли в Украине в 5 раз
10:45
Почему вы тренируетесь и не худеете: 9 настоящих причин Видео
10:35
​В Офисе президента оценили возможность подачи воды в Крым Видео
10:33
"Да мне пох*й": в Киеве девушку без маски ногами вышвырнули из трамвая Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять