Кличко провел свой подсчет голосов и уверенно объявил о победе на выборах

Результаты выборов 2020 Киев - Кличко объявил о своей победе / УНИАН

Выборы 2020 в Киеве завершились победой действующего мэра Виталия Кличко, если верить результатам параллельного подсчета голосов избирателей, который провела партия мэра – Удар.

Напомним, результаты экзит-пола группы Рейтинг свидетельствуют, что на выборах мэра Киева Виталий Кличко набрал только 47,8%. То есть второй тур будет.

Экзит-пол для студии Савика Шустера дает цифру в 45,93% для Виталия Кличко.

Однако, как заявила сегодня на брифинге глава избирательного штаба партии Удар Оксана Продан, Кличко набрал 50,9% голосов. То есть необходимости во втором туре выборов Киевского городского головы нет.

Читайте такжеНазваны города, в которых пройдет второй тур местных выборовОна уточнила, что из-за ситуации с коронавирусом в столице процесс сбора протоколов идет медленнее, чем обычно. Однако, по ее словам, у них уже достаточно данных, чтобы заявлять о победе Кличко.

"У нас уже 99% участков, которые предоставили информацию о том, кто и сколько получил в качестве кандидатов в мэры, так и политические силы на выборах в Киеве. По имеющимся у нас данным, согласно параллельному подсчету голосов, Виталий Кличко получает 50,9% – и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах Киевского городского головы", – заверила Продан.

В то же время Александр Попов, по их подсчетам, набрал 9,5% голосов, Сергей Притула – 7,9%, Алексей Кучеренко – 6,4%, Ирина Верещук – 5,5%, Андрей Пальчевский – 5,3%.

Также их партия подсчитала, и кто проходит в Киевсовет. По их данным:

партия Удар набрала 19,7%;

Европейская солидарность – 19,5%;

Единство Александра Омельченко – 8,5%;

ОПЗЖ – 7,6%;

Слуга народа – 7,2%;

Батькивщина – 7,2%;

Голос – 5,8%.

Остальные партии – менее 5%.

Отметим, что штаб действующего мэра работает онлайн: журналистов в штаб не допускают. Дело в том, что за день до голосования Виталий Кличко заразился коронавирусом. Все его окружение контактировало с ним, поэтому они также находятся в изоляции.

Ранее в ЦИК назвали дату, когда будут результаты местных выборов 2020. По отдельным округам ЦИК рассчитывает получить результаты лишь после повторного голосования или судебных решений.

Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине