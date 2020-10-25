В ЦИК назвали дату, когда будут результаты местных выборов 2020

Результаты выборов 2020 - в ЦИК сказали, когда объявят победителей / Reuters

Окончательные результаты выборов 2020 ЦИК планирует официально объявить до 30 октября максимум.

Как пояснил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, подсчеты займут три-пять дней.

Впрочем, это касается не всех территорий. По отдельным округам ЦИК рассчитывает получить результаты лишь после повторного голосования или судебных решений.

"Безусловно, будет судебное испытание результатов выборов, а отдельные территориальные общины ожидает повторное голосование на выборах городских глав", – рассказал он в эфире ток-шоу Мир и война на телеканале Интер.

Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине