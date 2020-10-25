В ЦИК назвали дату, когда будут результаты местных выборов 2020

По отдельным округам ЦИК рассчитывает получить результаты лишь после повторного голосования или судебных решений.
Окончательные результаты выборов 2020 ЦИК планирует официально объявить до 30 октября максимум.
Как пояснил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, подсчеты займут три-пять дней.
Впрочем, это касается не всех территорий. По отдельным округам ЦИК рассчитывает получить результаты лишь после повторного голосования или судебных решений.
"Безусловно, будет судебное испытание результатов выборов, а отдельные территориальные общины ожидает повторное голосование на выборах городских глав", – рассказал он в эфире ток-шоу Мир и война на телеканале Интер.
Выборы 2020: результаты экзитполов по Украине
- Экзит-пол в Киеве: во второй тур с Кличко выходит неожиданный конкурент. Киевляне не смогли выбрать мэра в первом туре.
- Садовой во втором туре встретится с Синюткой - экзит-пол во Львове. По данным социологической группы Fama, во Львове на мэрских выборах состоится второй тур.
- Пять вопросов Зеленского: опубликованы результаты экзитполов. Стало известно, как ставили галочки украинцы, принявшие участие в проекте президента.
- Экзит-пол в Одессе показал, кто побеждает на выборах. Геннадий Труханов лидирует на выборах мэра Одессы, однако будет второй тур.
- Экзит-пол 2020 по Харькову дал неожиданные результаты. Там уверенно лидирует Кернес, и в то же время во власть проходит Партия Шария.
- Выборы в Днепре: Филатов не побеждает в первом туре. По предварительным данным, в городе состоится второй тур выборов мэра.
- Выборы в Кривом Роге: экзит-пол показал, с кем Юрий Вилкул выходит во второй тур. На выборах в горсовет Кривого Рога лидирует партия Слуга народа.
- Скандаливший с Зеленским мэр лидирует на выборах в Черкассах. Действующий черкасский градоначальник Анатолий Бондаренко не смог одержать победу в первом туре.
- Выяснились результаты экзит-пола на выборах в Виннице. По информации опроса, побеждает действующий градоначальник Сергей Моргунов.
Автор: Диана Беловодская