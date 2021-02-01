В Киеве "устал" очередной мост

В Киеве устал мост возле метро Нивки - фото КГГА

В столице на путепроводе возле станции метро Нивки были обнаружены трещины защитного слоя балок пролетного строения. Уже договорено, что гарантийный ремонт взяла на себя компания-подрядчик.

"Частная компания, которая ремонтировала мост, в рамках гарантийных обязательств, выполнит ремонт балок с дефектами. В рамках первоочередных противоаварийных работ уже установлен защитный экран. В ближайшее время усилят балки, установят временные дополнительные опоры. Также проведут тщательное обследование", - говорится в сообщении Киевского городского совета в понедельник, 1 февраля.

К основным ремонтным работам приступят при благоприятных погодных условиях. Движение на мосту ограничивать не будут.

Данный объект ремонтировали в 2017 году.

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