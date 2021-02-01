В Киеве "устал" очередной мост

В столице обнаружили трещины защитного слоя балок пролетного строения на путепроводе в районе станции метро Нивки. Ремонтные работы начнутся в ближайшее время.
В столице на путепроводе возле станции метро Нивки были обнаружены трещины защитного слоя балок пролетного строения. Уже договорено, что гарантийный ремонт взяла на себя компания-подрядчик.
"Частная компания, которая ремонтировала мост, в рамках гарантийных обязательств, выполнит ремонт балок с дефектами. В рамках первоочередных противоаварийных работ уже установлен защитный экран. В ближайшее время усилят балки, установят временные дополнительные опоры. Также проведут тщательное обследование", - говорится в сообщении Киевского городского совета в понедельник, 1 февраля.
К основным ремонтным работам приступят при благоприятных погодных условиях. Движение на мосту ограничивать не будут.
Данный объект ремонтировали в 2017 году.
Авария на Шулявском мосту - что было ранее:
- 15 декабря на Шулявском мосту, на проезжую часть рухнули три столба освещения. Вследствие этого движение транспорта во все четыре стороны было остановлено, а в целом в городе произошел транспортный коллапс.
- Движение по Шулявскому мосту вновь было открыто (после реконструкции) 28 декабря 2019 года. При этом до сих пор территория под мостом и сама эстакада не достроены для пешеходов.
- По словам Виталия Кличко, все восстановительные работы будут проведены за счет генерального подрядчика реконструкции Шулявского моста. Кроме того, столичные коммунальщики планируют подать в суд.
Автор: Екатерина Трохимчук