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Депутат Киевсовета избил ведущего: в партии Голос резко отреагировали на скандал

15 февраля 2021, 23:26

Депутат от фракции Голос в Киевсовете Константин Богатов избил одного из ведущих шоу Телевидение Торонто.

Константин Богатов устроил скандал и драку / 24 канал

Депутат Киевского городского совета от фракции Голос Константин Богатов побил ведущего и стендапера Влада Капицу.

Как сообщает в Facebook сам комик, депутату якобы не понравился формат выступления комиков, на котором он находился в качестве зрителя, после чего Богатов начал выяснять отношения и пустился в драку.

"Это короткий пост о моей драке с депутатом Киеврады. Со мной все ок. Синяк, немного содрана от дверей кожа на руке, и сломанные очки, которые я привел в полуюзабельное состояние", - написал стендапер.

По словам артиста, это было выступление его стендап-тура 14 февраля в Арт-центре "Братислава", где он ранее уже организовывал два раза стендап и один раз живой подкаст.

"На этот раз ко мне подошла госпожа админ Елена и сказала "сегодня на вашем выступлении будет уважаемый человек, депутат, который помог нам здесь, Константин Богатов", - рассказывает Капица.

По его словам, стендап начался нормально, и аудитория была довольна, однако через пару минут начался скандал: "Здесь вижу, что мужчину, который визуально выделяется по возрасту, начинает что-то беспокоить, он движется туда-сюда и в какой-то момент встает и начинает бормотать "Прекратить! Что тут? Как такое может быть? Какие матюки? Ану где свет?". А я стою опершись на щиток, который контролирует свет в зале".

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Богатов поднялся и сорвал выступление. После длительной перепалки он напал на артиста. Все закончилось тем, что кто-то вызвал полицию.

По его словам, зрители вывели Богатова из зала, а когда тот спустя некоторое время вновь попытался в него зайти, "сотрудник полиции с энциклопедическим "не провоцируйте" вывел его самостоятельно".

Депутат на следующий день извинился отметив, что применять силу было нецелесообразно, но и мат – это неправильно.

"В общем, эта ситуация не стоит ничего, кроме факта, что мне прописал в лицо "уважаемый" депутат тире оберег национальной культуры. А в стендапах я матерился и буду", - подытожил комик.

В партии Голос уже заявили по этому поводу, что считают недопустимым поведение Богатова.

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"Считаем инцидент, который произошел в Арт-центре Братислава вечером 14 февраля позорным. Мы осуждаем высказывания и действия депутата Богатова. Искренне приносим извинения лично стендаперу Владу Капице. И тем, кто стал свидетелем недопустимых высказываний и действий во время концерта", - говорится в заявлении, опубликованном на странице городской ячейки Голоса в Facebook.

Также в политсиле подчеркнули, что поведение Богатова несовместимо с ценностями Голоса и "на ближайшем собрании фракции Голоса в Киевсовете и сборах Киевской городской территориальной организации партии поведение господина Богатова получит надлежащую оценку, о чем партия сообщит отдельно".

Сам Богатов написал под одним из сообщений об инциденте, что извинился перед Капицей "в смске и предложил ему принести свои извинения лично".

Как ранее сообщал Главред:

партия Голос
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