Как утверждает нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин, на съезде данной политсилы было переизбрано ее руководство. И в новый его состав Сергей Притула не входит.
Известный украинский комедийный актер и телеведущий Сергей Притула официально покинул руководство партии Голос, но продолжает сотрудничать с политсилой. Такую информацию в интервью порталу Гордон озвучил нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин.
"На последнем съезде было переизбрано руководство партии Голос. Притула уже не входит в руководство, но он остается членом партии. Это можно проследить и по его действиям, и по официальным источникам информации. Насколько я знаю, в его планы входит дальнейшее общение с киевской ячейкой партии, которую он вел на выборы. Я со своей стороны не имею информации, что он прекращает общение с активом партии", – сообщил народный избранник.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 11 августа 2020 года Сергей Притула объявил, что примет участие в выборах мэра Киева в качестве кандидата от партии Голос. Он также говорил, что завершит карьеру в шоу-бизнесе ради политики.
- Тем не менее Притула занял лишь третье место на выборах, сумев получить 56,9 тысячи голосов.
- "У меня есть огромное желание заниматься политикой дальше, и имея сейчас вот такой фундамент, я понимаю, что могу от него отталкиваться. Главное — дальнейшая внутренняя мотивация и содержание в тонусе наших команд по всей Украине и в Киеве в частности", — так прокомментировал он свою неудачу.
- Летом 2020 года свой депутатский мандат сдал лидер партии Голоса в Верховной Раде IX созыва - легендарный украинский музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.
Автор: Дмитрий Видоменко