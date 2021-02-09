Сергей Притула / УНИАН

Известный украинский комедийный актер и телеведущий Сергей Притула официально покинул руководство партии Голос, но продолжает сотрудничать с политсилой. Такую информацию в интервью порталу Гордон озвучил нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин.

"На последнем съезде было переизбрано руководство партии Голос. Притула уже не входит в руководство, но он остается членом партии. Это можно проследить и по его действиям, и по официальным источникам информации. Насколько я знаю, в его планы входит дальнейшее общение с киевской ячейкой партии, которую он вел на выборы. Я со своей стороны не имею информации, что он прекращает общение с активом партии", – сообщил народный избранник.

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