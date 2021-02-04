"Чтобы украсть – давайте что-то поимеем": депутат устроил ликбез на сессии Одесского горсовета

Одесский депутат Андрей Кисловский забавно оговорился во время сессии горсовета – и стал героем шуток.
Депутат Одесской мэрии Андрей Кисловский попал в курьезную ситуацию. Во время выступления на заседании городского совета 3 февраля он случайно провел мастер-класс, как надо правильно воровать из бюджета.
"Чтобы что-то украсть – надо что-то иметь", – заявил Кисловский в ходе обсуждения строительства Дворца спорта в районе международного аэропорта Одессы.
Видео выложило в сеть местное издание Думская. И на ролике видно, что реакцией сессионного зала на такой совет было не возмущение, а смех.
Читайте такжеВ Одессе мужчина вломился в мебельный салон и уснул на диванеПосле этого Кисловский уточнил, что "начал с конца". А потом добавил, что за такие вещи депутатам ведь "еще и дают деньги".
"Поэтому давайте что-то поимеем. Тем более если нам за это еще и дают деньги", – сказал депутат.
В комментариях под постом журналистов кое-кто в отметил, что Кисловский показал "мастер-класс по воровству".
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