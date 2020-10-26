Бюллетени в кастрюле, душ из кофе и динозавры-агитаторы: какие неожиданные курьезы произошли на выборах-2020

25 октября в Украине прошли местные выборы 2020 / УНИАН

В воскресенье, 25 октября в Украине прошли местные выборы 2020. Украинцы выбирали депутатов местных советов и сельских, поселковых, а также городских голов. Явка на выборах 2020 была рекордно низкой. Почти везде по стране, по данным Комитета избирателей Украины, были зафиксированы нарушения.

В частности, не соблюдались противоэпидемические мероприятия, проводилась незаконная агитация, на некоторых участках не пускали наблюдателей. Были и курьезные ситуации - например, использование кастрюли вместо сейфа, динозавры-агитаторы и креативные кабинки для голосования.

Кастрюля вместо сейфа

В Днепре бюллетени, которых было около пяти тысяч, не поместились в старый школьный сейф, поэтому на избирательном участке выкрутились как могли. По правилам, бюллетени должны храниться в несгораемой емкости, поэтому их поместили в кастрюлю и оставили под наблюдением полиции.

Кастрюля вместо сейфа в Днепре / Фото suspilne.media

Сейф разрезали болгаркой

На одном из участков в Верхнем Рогачике Херсонской области в сейфе с бюллетенями заклинило замок, сообщает полиция области. На помощь вызвали бойцов службы чрезвычайных ситуаций, которые под надзором полиции срезали замок болгаркой.

Бюллетени остались невредимыми. Участок начал работать на час позже.

Бойцы ГосЧС помогли вскрыть сейф / Фото facebook.com/khersonpolice.official

Заминирование избирательного участка

В Винницкой области в поселке Тиврив и двух окрестных селах пытались сорвать выборы сразу на трех избирательных участках. После обеда неизвестный по телефону сообщил, что помещение, где продолжается голосование, заминировано.

На место выехали взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали, а здание проверили. Взрывчатку не нашли, зато работа комиссии была парализована на несколько часов. Полиция ищет псевдоминера.

Душ из кофе

В Ирпене было "горячо" - на участковой комиссии в колледже кандидат Антон Головенко облил наблюдателя кофе за то, что тот сделал замечание об агитации на участке. Выяснять, что произошло, приехал другой кандидат в депутаты в облсовет — Игорь Колтунов. Спор перерос в потасовку. Избирателям пришлось разнимать мужчин.

Динозавры-агитаторы

В Херсоне люди, переодетые в динозавров, вышли на улицы, чтобы призвать людей прийти на выборы. Вероятно, это была форма скрытой агитации - ранее кандидат в мэры Игорь Колыхаев перед выборами пиарился на бесплатном парке динозавров.

Мужчина пришел в противогазе

В Харькове мужчина пришел на избирательный участок в противогазе и перчатках. Такую амуницию избиратель выбрал вероятно потому, что боялся заразиться коронавирусом.

Фото 24tv.ua

Креативные кабинки в Житомире

В Житомире кабинки для голосования на местных выборах-2020 сделали из тряпок, ширмы для кукольного театра и ковров.

"На житомирских участках проходит креативный конкурс по созданию кабинок для голосования. По данным СМИ, спонсор конкурса – местные подрядчики, которые не обеспечили участки нормальными кабинками", – говорится в сообщении в Telegram-канале Новинач.

Нелегальный избирательный участок

В селе Сосновка Конотопского района Сумской области незаконно работал избирательный участок. Его открыли как "дополнительный" в центре села.

Незаконный избирательный участок работал в местном Доме культуры. Участок действовал под идентичным номером, как и настоящая УИК – 590211. Там избирателям выдавали бюллетени, напечатанные "своими силами".

Работу "фейкового" избирательного участка пресекли работники полиции.

Президента Зеленского атаковала активистка Femen

На участке, куда приехал Владимир Зеленский с супругой, провела свою акцию Фемен. Когда президент с первой леди шли к участку, выбежала девушка. Задрала юбку красного цвета. Акция была двухсекундная, девушку сразу заломала охрана президента. На изнанке юбки было написано Zexist. Девушка была без нижнего белья. Волосы на лобке у неё были выкрашены в зелёный цвет.

Позже стало известно, что в отношении девушки составили админпротокол за мелкое хулиганство. Скорее всего ей грозит штраф или общественные/исправительные работы.

Маску отдал бабушке, перчатки погрызла собака

Внимание привлек и несовершеннолетний парень, который проводил всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Виталий не соблюдал меры безопасности во время карантина. Он проводил опрос без маски, объяснив это тем, что отдал свою маску бабушке, а потом заберет, как она проголосует. Перчатки, по словам юного интервьюера, погрызла собака.

Позже глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил на брифинге, что участие несовершеннолетних в президентском опросе – это либо провокация, либо самодеятельность на местах.