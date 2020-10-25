Скандал и обнаженка: Зеленский проголосовал на выборах и принял участие в опросе

Президент заполнил опросный лист, который ему вручили волонтеры на входе в избирательный участок.
Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой принял участие в голосовании на местных выборах 25 октября.
Трансляция посещения президентом избирательного участка велась Офисом президента в Facebook.
Глава государства также принял участие во всеукраинском опросе, которое проходит по его инициативе.
Он заполнил опросный лист, который ему вручили волонтеры на входе в избирательный участок.
"Я не знаю, что именно я должен вам сказать - всех с праздником", - сказал Зеленский.
Говоря о том, за кого он отдал свой голос на выборах президент подчеркнул: "Мы должны выбирать людей, которым мы доверяем".
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Отметим, что около участка, где голосовал Зеленский, акцию устроила Фемен. Одна из активисток задрала юбку перед президентом. На изнанке юбки было написано Zexist. Девушка была без нижнего белья. Волосы на лобке у неё были выкрашены в зелёный цвет. После этого девушку увела охрана.
5 важных вопросов от Зеленского:
- Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.
- По словам президента, опрос станет реальным внедрением народовластия.
- По его словам, сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне.
- Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"
- Второй вопрос будет касаться возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.
- Президент также назвал три финальных вопроса:
- Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
- Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
- Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
Местные выборы 2020: правила голосования
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Украинцы будут выбирать депутатов районных советов и сельских, поселковых и городских голов.
В населенных пунктах с менее 75 тысяч избирателей местного главу будут выбирать методом простого большинства. А вот в городах с более 75 тысяч избирателей выборы мэров могут проходить в два тура.
Второй тур местных выборов будут проводить в случае, если ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов в первом туре (50% +1 голос). В нем примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.
В выборах городских, сельских, поселковых голов смогут участвовать и самовыдвиженцы, и кандидаты от партий. Выдвижение кандидатов проходило с 15-го по 24 сентября.
Большинство избирателей этой осенью получат по четыре бюллетеня, для избрания: главы населенного пункта — мэра, поселкового/сельского голову; депутатов городского/сельского/поселкового совета; представителей в районный совет; депутатов областного совета.
Жителям Киева выдадут по два бюллетеня — со списком кандидатов в мэры и городской совет.