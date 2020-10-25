Скандал и обнаженка: Зеленский проголосовал на выборах и принял участие в опросе

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой принял участие в голосовании на местных выборах 25 октября.

Трансляция посещения президентом избирательного участка велась Офисом президента в Facebook.

Глава государства также принял участие во всеукраинском опросе, которое проходит по его инициативе.

Он заполнил опросный лист, который ему вручили волонтеры на входе в избирательный участок.

"Я не знаю, что именно я должен вам сказать - всех с праздником", - сказал Зеленский.

Говоря о том, за кого он отдал свой голос на выборах президент подчеркнул: "Мы должны выбирать людей, которым мы доверяем".

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Отметим, что около участка, где голосовал Зеленский, акцию устроила Фемен. Одна из активисток задрала юбку перед президентом. На изнанке юбки было написано Zexist. Девушка была без нижнего белья. Волосы на лобке у неё были выкрашены в зелёный цвет. После этого девушку увела охрана.

/ Скриншот

/ Скриншот

5 важных вопросов от Зеленского:

Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

По словам президента, опрос станет реальным внедрением народовластия.

По его словам, сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне.

Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"

Второй вопрос будет касаться возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.

Президент также назвал три финальных вопроса:

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?