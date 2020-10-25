"Либо провокация, либо самодеятельность": в Слуге народа объяснили участие несовершеннолетних в опросе Зеленского

Интервьюерами опроса Зеленского являются дети и несовершеннолетние / Фото facebook.com/iryna.gerashchenko

В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы 2020. Кроме того проводится всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

В сети появляются сообщения о том, что в ряде областей Украины интервьюерами опроса являются дети и несовершеннолетние.

Например, в городе Коростополь Ровненской области интервьюером оказался 14-летний парень.

"Понятно, что дети пошли работать за 1 000 гривен не от хорошей жизни, не от "окончания эпохи бедности". Но это еще отвратительнее, чем предвыборная гречка пенсионерам", - написала в Facebook нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко.

В городе Козелец Черниговской области молодые парни не смогли ответить, представителями какой социологической службы они являются.

"Фиксирую нарушения в городе Козелец, Черниговская область. Документов у ребят нет. Договора об оплате работы нет. После того, как сказала, что вызову полицию, ребята исчезли", - написала нардеп Мария Ионова в Facebook.

Также Ионова опубликовала информацию о еще одном парне, которому нет 18 лет. Несовершеннолетний Виталий не соблюдал меры безопасности во время карантина. Он проводил опрос без маски, объяснив это тем, что отдал свою маску бабушке, а потом заберет, как она проголосует. Перчатки, по словам юного интервьюера, погрызла собака.

Тем временем глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил на брифинге, что участие несовершеннолетних в президентском опросе – это либо провокация, либо самодеятельность на местах.

Подрядчик опроса – фирма с лицензией на социологическую деятельность. Название фирмы Корниенко пообещал опубликовать после 21:00.

Прокомментировала ситуацию и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, участие несовершеннолетних волонтеров в проведении всенародного опроса от Владимира Зеленского не нарушает закон. Они могут работать, однако только при наличии разрешения от родителей.

"Согласно закону, волонтерская деятельность является формой благотворительности. Таким образом, участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерна, если согласие на нее дана родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной", - написала Денисова в Facebook.

Как сообщал Главред, общественные организации сообщают и о других нарушениях во время проведения всеукраинского опроса. В частности, по крайней мере на двух избирательных участках - в Хмельницкой области и в Киеве - избиратели могли ответить на 5 вопросов от Зеленского по несколько раз.

Опрос Владимира Зеленского