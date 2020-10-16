Интрига раскрыта: Зеленский раскрыл все оставшиеся вопросы на 25 октября

Все пять вопросов, которые должны задать украинцам в день местных выборов 2020, официально озвучены.
Президент Владимир Зеленский объявил оставшиеся три вопроса, которые должны прозвучать в день местных выборов 25 октября 2020.
Как и предполагали СМИ, они касаются количества депутатов, легализации марихуаны в Украине и Будапештского меморандума.
В официальной формулировке они звучат так:
⇒ Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
⇒ Поддерживаете ли вы легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
⇒ Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?
Ранее президент уже поинтересовался у граждан, как они относятся к созданию на Донбассе свободной экономической зоны.
А первый вопрос был: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
Опрос Зеленского: последние новости
- Напомним, 13 октября Владимир Зеленский сообщил, что в день местных выборов 2020 – 25 числа – в Украине проведут всеукраинский опрос.
- Президент добавил, что гражданам Украины предложат ответить на пять вопросов, однако на тот момент не назвал их.
- Социолог и гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто говорил, что Зеленский предложил провести обычный консультативный опрос. Эксперт поделился, что обычный консультативный опрос стоит около 10-15 тысяч долларов.
- В Слуге народа рассказали, кто оплатит опрос Зеленского. Деньги будут "украинского происхождения".
- Политтехнолог спрогнозировал эффект от опроса Зеленского. Когда у избирателей спрашивают, нужно ли делать что-либо, они воспринимают это как предвыборное обещание, отметил эксперт.