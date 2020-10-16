Интрига раскрыта: Зеленский раскрыл все оставшиеся вопросы на 25 октября

Опрос Зеленского 25 октября - официально названы все 5 вопросов / сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский объявил оставшиеся три вопроса, которые должны прозвучать в день местных выборов 25 октября 2020.

Как и предполагали СМИ, они касаются количества депутатов, легализации марихуаны в Украине и Будапештского меморандума.

В официальной формулировке они звучат так:

⇒ Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?

⇒ Поддерживаете ли вы легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

⇒ Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Ранее президент уже поинтересовался у граждан, как они относятся к созданию на Донбассе свободной экономической зоны.

А первый вопрос был: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

Опрос Зеленского: последние новости