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Политтехнолог спрогнозировал эффект от опроса Зеленского

16 октября 2020, 08:53

Когда у избирателей спрашивают, нужно ли делать что-либо, они воспринимают это как предвыборное обещание, отметил эксперт.

Эксперт спрогнозировал, что опрос от Зеленского будет иметь эффект приказа – Зеленский опрос
Опрос 25 октября от Владимира Зеленского будет иметь эффект приказа, спрогнозировал эксперт / Reuters

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай спрогнозировал, что всеукраинский опрос в день местных выборов, анонсированный президентом Владимиром Зеленский, будет иметь "эффект приказа".

На выборах в нашей стране подобную практику можно было наблюдать не раз – какой-то кандидат проводил анкетирование украинцев, имитируя таким образом получение от них приказа, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что когда у избирателей интересуются, нужно ли делать что-либо, сами избиратели воспринимают это как предвыборное обещание.

"…Но в 99,9% случаев это не более чем предвыборный трюк, потому что за всю историю не было никого, кто бы принял желание избирателей во внимание и сделал их программой своих действий…", – полагает Гайдай.

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