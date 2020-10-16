Политтехнолог спрогнозировал эффект от опроса Зеленского

Опрос 25 октября от Владимира Зеленского будет иметь эффект приказа, спрогнозировал эксперт / Reuters

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай спрогнозировал, что всеукраинский опрос в день местных выборов, анонсированный президентом Владимиром Зеленский, будет иметь "эффект приказа".

На выборах в нашей стране подобную практику можно было наблюдать не раз – какой-то кандидат проводил анкетирование украинцев, имитируя таким образом получение от них приказа, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник отметил, что когда у избирателей интересуются, нужно ли делать что-либо, сами избиратели воспринимают это как предвыборное обещание.

"…Но в 99,9% случаев это не более чем предвыборный трюк, потому что за всю историю не было никого, кто бы принял желание избирателей во внимание и сделал их программой своих действий…", – полагает Гайдай.

Напомним, 13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день местных выборов – 25 числа. Сначала президент не назвал вопросы, на которые предложат ответить украинцам.

Позже украинский лидер назвал два вопроса:

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