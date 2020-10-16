Политтехнолог спрогнозировал эффект от опроса Зеленского

Когда у избирателей спрашивают, нужно ли делать что-либо, они воспринимают это как предвыборное обещание, отметил эксперт.
Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай спрогнозировал, что всеукраинский опрос в день местных выборов, анонсированный президентом Владимиром Зеленский, будет иметь "эффект приказа".
На выборах в нашей стране подобную практику можно было наблюдать не раз – какой-то кандидат проводил анкетирование украинцев, имитируя таким образом получение от них приказа, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник отметил, что когда у избирателей интересуются, нужно ли делать что-либо, сами избиратели воспринимают это как предвыборное обещание.
"…Но в 99,9% случаев это не более чем предвыборный трюк, потому что за всю историю не было никого, кто бы принял желание избирателей во внимание и сделал их программой своих действий…", – полагает Гайдай.
- Напомним, 13 октября Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса в день местных выборов – 25 числа. Сначала президент не назвал вопросы, на которые предложат ответить украинцам.
- Позже украинский лидер назвал два вопроса:
- Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?;
- Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?
- После этого СМИ узнали от Михаила Подоляка – советника главы Офиса президента Андрей Ермака, остальные три вопроса, они звучат так:
- Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
- Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных?
- Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?