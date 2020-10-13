В КИУ распекли идею Зеленского с опросом в день выборов и заявили о "манипуляции"

В Украине анонсировали всенародный опрос в день выборов / УНИАН

В Комитете избирателей Украины прокомментировали инициативу президента Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос 25 октября.

Как говорится в заявлении, размещенном на сайте КИУ, на данный момент не существует юридических механизмов, которые позволили бы провести анонсированный опрос в день местных выборов.

В организации подчеркнули, что эта инициатива противоречит Избирательному кодексу.

"Процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины. КИУ напоминает, что в начале сентября похожи инициативы уже рассматривались в Верховной Раде, однако не были приняты", - отмечается в заявлении.

В КИУ обратили внимание на то, что не ясно, как с юридической точки зрения опрос может быть проведен: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопрос, как будет происходить процедура голосования, опрос будет проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами, и какие юридические последствия будут иметь результаты опроса.

"В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий - это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс Украины четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах, и определяет полномочия членов избирательных комиссий", - отмечают эксперты.

В КИУ добавили, что до местных выборов осталось 12 дней, любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс.

"Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор относительно того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан. В нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования", - резюмируется в заявлении.

Читайте такжеГде и как пройдет опрос Зеленского: стали известны подробности

Ранее в Офисе президента заявили о том, что всенародный опрос в день выборов 25 октября, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

5 важных вопросов от Зеленского: