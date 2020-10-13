УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

В КИУ распекли идею Зеленского с опросом в день выборов и заявили о "манипуляции"

13 октября 2020, 14:26

Инициатива президента противоречит Избирательному кодексу, подчеркнули в КИУ.

Президентские выборы-2019
В Украине анонсировали всенародный опрос в день выборов / УНИАН

В Комитете избирателей Украины прокомментировали инициативу президента Владимира Зеленского провести всеукраинский опрос 25 октября.

Как говорится в заявлении, размещенном на сайте КИУ, на данный момент не существует юридических механизмов, которые позволили бы провести анонсированный опрос в день местных выборов.

В организации подчеркнули, что эта инициатива противоречит Избирательному кодексу.

"Процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины. КИУ напоминает, что в начале сентября похожи инициативы уже рассматривались в Верховной Раде, однако не были приняты", - отмечается в заявлении.

В КИУ обратили внимание на то, что не ясно, как с юридической точки зрения опрос может быть проведен: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопрос, как будет происходить процедура голосования, опрос будет проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами, и какие юридические последствия будут иметь результаты опроса.

"В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий - это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс Украины четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах, и определяет полномочия членов избирательных комиссий", - отмечают эксперты.

В КИУ добавили, что до местных выборов осталось 12 дней, любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс.

"Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор относительно того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан. В нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования", - резюмируется в заявлении.

Читайте такжеГде и как пройдет опрос Зеленского: стали известны подробности

Ранее в Офисе президента заявили о том, что всенародный опрос в день выборов 25 октября, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

5 важных вопросов от Зеленского:

  • Ранее Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.
  • По словам президента, опрос станет реальным внедрением народовластия.
  • По его словам, сейчас парламент готовится закрепить этот важный механизм на законодательном уровне.
опрос местные выборы в Украине Владимир Зеленский КИУ Комитет избирателей новости Украины Выборы-2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:04
Коронавирус в Киеве: названы самые "зараженные" районы
14:58
Тихановская поставила Лукашенко ультиматум и пригрозила тотальной забастовкой Видео
14:57
Боевики "ЛНР" ввели новые ограничение на въезд для украинцев
14:42
Холодный душ: 9 удивительных преимуществ для здоровья Видео
14:41
Гороскоп на 14 октября для всех: глубокие чувства и продвижение в карьере Видео
14:40
Медик объяснил, кто рискует заразиться коронавирусом повторно Видео
14:29
Коронавирус в России установил смертельный антирекорд: где больше всего жертв Видео
14:26
В КИУ распекли идею Зеленского с опросом в день выборов и заявили о "манипуляции" Видео
14:23
В ЦИК объяснили, пустят ли на выборы простуженных украинцев
14:08
"Богиня музыки": Злата Огневич готовит эксклюзивный концерт в Киеве
14:00
"Некуда класть пациентов, отделения — забитые": директор больницы бьет тревогу из-за COVID-19 Видео
13:51
В ВОЗ утверждают, что никакой второй волны коронавируса в мире сейчас нет Видео
13:50
В Одессе массовое нашествие медуз: жуткие фото
13:42
Полиция предупредила водителей о новых штрафах - кого коснется
13:35
Надоевшая всем реклама в Facebook впервые попала под запрет
13:33
Российская вакцина уже в Украине: известный врач сделал неожиданное заявление Видео
13:22
В Сеть попали фото Билли Айлиш в крошечном топе и без балахона
13:15
​Когда состоится пробное ВНО в 2021 году: даты регистрации
13:11
Ранний климакс: врачи раскрыли 6 признаков менопаузы Видео
13:03
В Офисе президента раскрыли подробности всенародного опроса от Зеленского Видео
13:01
"Вова принял уже со всех сторон?" - в Сети позубоскалили над объявленным Зеленским опросом Видео
12:57
Где и как пройдет опрос Зеленского: стали известны подробности Видео
12:56
СМИ узнали, о чем Зеленский спросит украинцев во время всенародного опроса Видео
12:52
Что делать на Покров, чтоб выйти замуж и разбогатеть
12:50
Еще 6 стран открыли границы: куда могут поехать украинцы Видео
12:41
Погода на Покров и День защитника: синоптик рассказала, где будет снег Видео
12:35
Скандал в Николаеве: в школе ребенку устроили буллинг после отказа родителей платить "поборы" Фото
12:30
Врач поведала "ковидоскептикам", как в больницах Киева мучаются тяжелые пациенты Видео
12:21
"Занимался бл*дством": Дантес сделал публичное признание Видео
12:08
Названа роковая ошибка властей Украины в борьбе с коронавирусом Видео
12:00
Болит голова: названы продукты, от которых нужно отказаться Видео
11:53
Введет ли Украина санкции против Лукашенко: в МИД озвучили позицию Видео
11:45
Власти США могут заставить Google продать браузер Chrome
11:38
Всенародный опрос от Зеленского: в сети озадачены, что спросит у украинцев гарант Видео
11:26
Что лучше всего бодрит с утра - инструкция от актера Кости Войтенко
11:20
Безработица в Украине: опубликована печальная статистика
11:10
В моде сапоги из 90-х: как в ботфортах не выглядеть старомодно - фото Фото
11:00
Опухоль головного мозга: симптомы и нетипичные проявления
10:54
Disney проводит переориентацию в работе из-за коронавируса
10:52
Ученые растолковали, почему повторное заражение коронавирусом более тяжелое Видео
10:46
Пять главных отличий Covid-19 от гриппа: когда надо срочно вызывать врача Видео
10:46
Коронавирус в Украине перешагнул новую "красную линию"
10:32
Сатанист Лукашенко доказал, что прольет сколько угодно народной крови мнение
10:27
Ужесточение карантина в Украине: будет ли запрет на въезд и возвращение украинцев домой из-за границы
10:12
Зеленский анонсировал всенародный опрос в день выборов 25 октября Видео
10:00
Сухофрукты: эксперты рассказали о плюсах и минусах Видео
09:53
Коронавирус в Киеве 13 октября: прибавилось 400 больных Covid-19 за сутки
09:43
Пандемия коронавируса не утихает: Илон Маск заявил, что Швеция была права Видео
09:33
В Слуге народа предложили заморозить повышение минималки Видео
09:17
Повторное заражение Covid-19: в мире зафиксировали первую смерть от реинфекции Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять