Опрос на выборах от Зеленского: названа возможная стоимость

Опрос, который предложил Владимир Зеленский, может обойтись в 10-15 тысяч долларов, сообщил эксперт / УНИАН

Социолог, гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто сообщил, что президент Владимир Зеленский во время местных выборов предложил провести обычный консультативный опрос.

Если опрос будет проводиться на всех избирательных участках, то будет стоить в 20-30 раз дороже, чем обычный социологический опрос, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

Собеседник добавил, что обычный социологический консультативный опрос стоит около 10-15 тысяч долларов.

"То, что предложил Зеленский – обычный консультативный опрос. Если подобные исследования проводят в других странах, то при правильном их проведении это существенно экономит средства, особенно, если их проводить в один день с выборами", – заявил Паниотто.

Гендиректор КМИС добавил, что анонсированный опрос является манипулированием общественным мнением, а не способом посоветоваться с народом, поскольку нигде не указана процедура формулировки вопросов, а из-за этого можно получить любой результат.

"…Например, если в вопросе земли спрашивают, например, о том, поддерживают ли закон о ее продаже, то большинство против, но если спросить о том, должен ли владелец земли иметь право ее продать, то большинство "за", – объяснил эксперт.

Читайте такжеВ Офисе президента раскрыли подробности всенародного опроса от ЗеленскогоПо словам Паниотто, он слышал, что опрос на выборах будут проводить волонтеры.

"…но в любом случае, если это всеобщий опрос на избирательных участках, то это будет стоить в 20-30 раз дороже, чем обычный социологический опрос. Если это обычный социологический консультативный опрос, то он стоит около 10-15 тысяч долларов…", – рассказал собеседник.