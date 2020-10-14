Опрос от Зеленского: президент раскрыл первый вопрос

Один из вопросов будет касаться наказания за коррупцию, поделился глава государства.
Президент Владимир Зеленский раскрыл один из пяти вопросов, на которые украинцам предложат ответить в день проведения местных выборов.
Украинцам поставят вопрос относительно наказания за коррупцию в особо крупных размерах, рассказал украинский лидер во время видеообращения, которое в Telegram опубликовал Офис президента.
По его словам, украинцам поставят такой вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".
"…Приходи и решай. Будет так, как решишь ты, потому что Украина – это ты", – заявил глава государства.
- Напомним, 13 октября Владимир Зеленский сообщил, что в день местных выборов 2020 – 25 числа – в Украине проведут всеукраинский опрос.
- Президент добавил, что гражданам Украины предложат ответить на пять вопросов, однако не назвал их.
- Социолог и гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто говорил, что Зеленский предложил провести обычный консультативный опрос.
- Эксперт поделился, что обычный консультативный опрос стоит около 10-15 тысяч долларов.
Автор: Екатерина Присяжнюк