Опрос от Зеленского: президент раскрыл первый вопрос

Владимир Зеленский сказал, какой вопрос вынесут на голосование во время опроса / Скриншот

Президент Владимир Зеленский раскрыл один из пяти вопросов, на которые украинцам предложат ответить в день проведения местных выборов.

Украинцам поставят вопрос относительно наказания за коррупцию в особо крупных размерах, рассказал украинский лидер во время видеообращения, которое в Telegram опубликовал Офис президента.

По его словам, украинцам поставят такой вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".

"…Приходи и решай. Будет так, как решишь ты, потому что Украина – это ты", – заявил глава государства.