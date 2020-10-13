В ЦИК сделали заявление об анонсированном Зеленским опросе на выборах

Инициатива Зеленского не связана с избирательным законодательством, утверждает Олег Диденко.
Центральная избирательная комиссия ставит перед собой задачу эффективно организовать мероприятия по проведению местных выборов в Украине 25 октября 2020 года. Однако Центризбирком не будет заниматься деятельностью, связанной с опросом общественного мнения, который ранее анонсировал президент Владимир Зеленский.
Об этом заявил председатель ЦИК Олег Диденко, сообщает пресс-служба избирательной комиссии.
По его словам, главная задача Центризбиркома – организация избирательного процесса в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Вопросами проведения опроса ЦИК заниматься не будет.
"ЦИК делает все возможное и невозможное для того, чтобы выборы 25 октября были организованы на должном уровне даже в таких непростых условиях, сложившихся в связи с пандемией. Выборы пройдут в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, любых действий по организации опроса общественного мнения ЦИК не осуществляет", - заверил Диденко.
Глава ЦИК предположил, что опрос будет реализован вне компетенции украинского избирательного законодательства. Аспекты реализации инициативы могут проясниться в скором времени.Читайте такжеВ Офисе президента раскрыли подробности всенародного опроса от Зеленского
"Представляется, что инициатива президента будет организовываться не в соответствии с избирательным законодательством, а детали относительно этой инициативы, в частности формата реализации, думаю, все мы узнаем в ближайшее время", - подчеркнул Диденко.
Местные выборы в Украине-2020
- Голосование на местных выборах в Украине состоится 25 октября. Избирательный процесс пройдет на всей территории страны, кроме оккупированных районов Донбасса, аннексированного Крыма, и некоторых подконтрольных Киеву территорий в Донецкой и Луганской областях.
- Особенность выборов состоит в том, что они пройдут в условиях эпидемии Covid-19 в Украине.
- Эксперты считают, что на местных выборах украинцев ждет серьезное противостояние общеукраинских и региональных партий, которые будут конкурировать за избирателя практически на равных.
- Президент Владимир Зеленский анонсировал 25 октября проведение всеукраинского опроса, в рамках которого украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Какие именно вопросы будут заданы избирателям, гарант не уточнил.
- В Комитете избирателей Украины раскритиковали инициативу Зеленского. Представители организации считают, что не существует каких-либо юридических механизмов, которые позволяют проводить опрос одновременно с выборами.