В ЦИК сделали заявление об анонсированном Зеленским опросе на выборах

В ЦИК не знают, как будет реализована инициатива Зеленского / УНИАН

Центральная избирательная комиссия ставит перед собой задачу эффективно организовать мероприятия по проведению местных выборов в Украине 25 октября 2020 года. Однако Центризбирком не будет заниматься деятельностью, связанной с опросом общественного мнения, который ранее анонсировал президент Владимир Зеленский.

Об этом заявил председатель ЦИК Олег Диденко, сообщает пресс-служба избирательной комиссии.

По его словам, главная задача Центризбиркома – организация избирательного процесса в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Вопросами проведения опроса ЦИК заниматься не будет.

"ЦИК делает все возможное и невозможное для того, чтобы выборы 25 октября были организованы на должном уровне даже в таких непростых условиях, сложившихся в связи с пандемией. Выборы пройдут в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, любых действий по организации опроса общественного мнения ЦИК не осуществляет", - заверил Диденко.

Глава ЦИК предположил, что опрос будет реализован вне компетенции украинского избирательного законодательства. Аспекты реализации инициативы могут проясниться в скором времени.Читайте такжеВ Офисе президента раскрыли подробности всенародного опроса от Зеленского

"Представляется, что инициатива президента будет организовываться не в соответствии с избирательным законодательством, а детали относительно этой инициативы, в частности формата реализации, думаю, все мы узнаем в ближайшее время", - подчеркнул Диденко.

Местные выборы в Украине-2020