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Степанов рассказал, как местные выборы проведут в "красной" зоне

6 октября 2020, 13:10

По словам руководителя Минздрава - на избирательных участках будут неукоснительно соблюдать комплекс противоэпидемических мер.

Степанов
Максим Степанов / УНИАН

Местные выборы состоятся по всей Украине ‒ даже в регионах, которые отнесены к "красной" зоне эпидемической опасности.

Об этом на традиционном онлайн-брифинге рассказал руководитель украинского Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник отметил, что все правила проведения выборов в условиях адаптивного карантина были утверждены конкретным постановлением правительства.

"Там мы учли все без исключения вещи, которые необходимо выполнять при проведении выборов. Разработали его вместе с Центральной избирательной комиссией", ‒ заявил министр.

По словам чиновника, согласно постановлению Кабмина, выборы пройдут по всей территории Украины.

Кроме того, говорит Степанов, люди, которые находятся на самоизоляции с подозрением на Covid-19, до 20:00 23 октября могут подать заявления о голосовании на дому.

"Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать там с помощью специальных бригад, которые приедут и проведут процесс голосования", ‒ рассказал министр.

Также руководитель Минздрава отметил ‒ на избирательных участках будут неукоснительно соблюдать комплекс противоэпидемических мер. В первую очередь ‒ наличие антисептиков и контроль за соблюдением социальной дистанции.

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Максим Степанов новости Украины местные выборы в Украине
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