Степанов рассказал, как местные выборы проведут в "красной" зоне

По словам руководителя Минздрава - на избирательных участках будут неукоснительно соблюдать комплекс противоэпидемических мер.
Местные выборы состоятся по всей Украине ‒ даже в регионах, которые отнесены к "красной" зоне эпидемической опасности.
Об этом на традиционном онлайн-брифинге рассказал руководитель украинского Министерства здравоохранения Максим Степанов.
Чиновник отметил, что все правила проведения выборов в условиях адаптивного карантина были утверждены конкретным постановлением правительства.
"Там мы учли все без исключения вещи, которые необходимо выполнять при проведении выборов. Разработали его вместе с Центральной избирательной комиссией", ‒ заявил министр.
По словам чиновника, согласно постановлению Кабмина, выборы пройдут по всей территории Украины.
Кроме того, говорит Степанов, люди, которые находятся на самоизоляции с подозрением на Covid-19, до 20:00 23 октября могут подать заявления о голосовании на дому.
"Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать там с помощью специальных бригад, которые приедут и проведут процесс голосования", ‒ рассказал министр.
Также руководитель Минздрава отметил ‒ на избирательных участках будут неукоснительно соблюдать комплекс противоэпидемических мер. В первую очередь ‒ наличие антисептиков и контроль за соблюдением социальной дистанции.
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Местные выборы и коронавирус – что сообщалось ранее:
- Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.
- По состоянию на утро 6 октября в Украине лабораторным путем подтвердили 234 584 случая Covid-19.
- До того главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко называл единственный фактор, при котором будут отменены местные выборы в стране.