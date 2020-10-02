В Минздраве назвали единственную причину для отмены местных выборов

Коронавирус не станет помехой для проведения избирательного процесса.
В Минздраве назвали единственную причину, из-за которой в Украине могут не состоятся местные выборы, назначенные на 25 октября.
Об этом рассказал сегодня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время круглого стола "Местные выборы 2020 и COVID-19"
"Выборы могут быть перенесены только, когда будет введено в стране чрезвычайное положение. В противном случае выборы состоятся так, как прописано в избирательном законодательстве и эпидемических нормах, которые утвердил Кабинет министров Украины", – отметил он.
Местные выборы в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
- Официально избирательный процесс на территории страны стартовал 5 сентября.
- В этом году выборы проходят в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Как утверждают в Минздраве, заболевшие Covid-19 граждане Украины смогут проголосовать на дому.
- Глава государства Владимир Зеленский заявил, что предстоящие местные выборы станут едва ли не самыми определяющими для каждого региона за всю историю в связи с децентрализацией.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО. По его словам, чтобы провести выборы на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, нужно внести изменения в постановление о местных выборах в Украине. Однако сделать это невозможно.
Автор: Екатерина Трохимчук