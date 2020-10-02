УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

В Минздраве назвали единственную причину для отмены местных выборов

2 октября 2020, 20:37

Коронавирус не станет помехой для проведения избирательного процесса.

Выборы
В Минздраве назвали причину отмены местных выборов / УНИАН

В Минздраве назвали единственную причину, из-за которой в Украине могут не состоятся местные выборы, назначенные на 25 октября.

Об этом рассказал сегодня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время круглого стола "Местные выборы 2020 и COVID-19"

"Выборы могут быть перенесены только, когда будет введено в стране чрезвычайное положение. В противном случае выборы состоятся так, как прописано в избирательном законодательстве и эпидемических нормах, которые утвердил Кабинет министров Украины", – отметил он.

Местные выборы в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
  • Официально избирательный процесс на территории страны стартовал 5 сентября.
  • В этом году выборы проходят в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Как утверждают в Минздраве, заболевшие Covid-19 граждане Украины смогут проголосовать на дому.
  • Глава государства Владимир Зеленский заявил, что предстоящие местные выборы станут едва ли не самыми определяющими для каждого региона за всю историю в связи с децентрализацией.
  • Спикер парламента Дмитрий Разумков оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО. По его словам, чтобы провести выборы на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, нужно внести изменения в постановление о местных выборах в Украине. Однако сделать это невозможно.
Минздрав местные выборы в Украине коронавирус карантин новости Украины Виктор Ляшко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:28
В МИД Украины озвучили позицию по санкциям ЕС против Беларуси
21:09
В СНБО сообщили, когда украинцев начнут ставить на учет за пользование ВКонтакте Видео
21:05
Кровавая катастрофа под Харьковом: родственникам начали выдавать тела погибших
20:37
В Минздраве назвали единственную причину для отмены местных выборов
20:33
Michelle Andrade представила новый клип на песню Tonight Видео
20:17
Ученых поразил сок, который реально продлевает жизнь Видео
20:05
В Белом доме рассказали о состоянии Трампа после заражения коронавирусом
19:57
Главная опасность Covid-19 для окружающих: Комаровский опроверг новый миф Видео
19:51
Гороскоп для всех на 3 октября: денежное везение и крупные неприятности Видео
19:49
Зеленский сделал заявление о позиции Украины по конфликту в Нагорном Карабахе Видео
19:35
Константин Войтенко раскрыл свои принципы воспитания детей
19:24
Коровы и самогон: Третьякова шокировала своими планами на будущее
18:58
Без Лукашенко: ЕС обнародовал санкционный список белорусов
18:57
Урезание субсидий и больше денег силовикам: Зеленский подписал новый закон Видео
18:24
Украинские школьники могут уйти на каникулы намного раньше - в чем причина
18:13
Ведьмы 2020 - дата выхода в Украине и первый трейлер Видео
18:11
"Виновна – Россия": российская журналистка сожгла себя у МВД
18:06
У Лукашенко приняли решение отозвать послов Беларуси из Польши и Литвы Видео
17:36
В центре Киева прогремел взрыв у здания ВАКС: последствия и возможная причина
17:16
Disney снимает сериал Мисс Марвел - назвали главную актрису проекта
17:05
В Армении назвали главное условия мира в Нагорном Карабахе Видео
16:57
Эрдоган призвал Азербайджан освободить Нагорный Карабах от оккупации Видео
16:51
Под Киевом порядка 100 неизвестных незаконно захватили нефтебазу. В "БРСМ-Нафта" подозревают Куфтырева Видео
16:37
"Яркие романы": астролог раскрыл, кого ждет страстное начало октября Видео
16:36
Военная помощь Баку: скандал со "слугой народа" получил продолжение Видео
16:28
Дуа Липа записала клип на песню Levitating Featuring DaBaby Видео
16:06
Как улучшить осанку, сидя за компьютером: быстрые способы Видео
16:00
Эпидемиолог описала схему передачи коронавируса в супермаркете Видео
15:44
Трихолог рассказала, как уберечь волосы от выпадения Видео
15:42
Лукашенко избежал санкций: в ЕС приняли решение по режиму Беларуси Видео
15:06
"Еще вспомнишь мои слова": Кадыров ответил Навальному на обвинения в адрес Путина Видео
15:05
Повышение минималки учителей заморозят: что известно о планах Кабмина Видео
15:00
Внимание, инфаркт: врачи показали необычный симптом в ногах Видео
14:25
Тело Тесака отказались выдавать накануне похорон – адвокат
14:20
Встреча Меркель с Тихановской: названа дата и место Видео
14:11
Армия Армении приведена в состояние полной боевой готовности Видео
13:39
Война за Карабах: Аваков резко высказался о военной помощи Киева Видео
13:29
В Армении сделали заявление о дальнейших планах по Нагорному Карабаху Видео
13:14
"Я была малышкой": Юлия Панкова рассказала о безответной любви
13:07
Коронавирус у детей не поражает один орган – эпидемиолог Видео
13:04
Путин провел переговоры с Лукашенко: о чем говорили президенты РФ и Беларуси Видео
13:03
У кандидата на пост мэра Стрыя от Свободы нашли российский паспорт и бизнес
12:48
Война в Нагорном Карабахе: Пашинян разразился новыми обвинениями против Турции Видео
12:46
"Белорусская область РФ": астролог рассказал, быть ли союзному государству
12:43
"Киевгума" - производитель качественных защитных костюмов для врачей заинтересовал Европу новости компании
12:33
Сторонники Лукашенко предложили "перенести" столицу Украины в поселок Видео
12:30
Минск заговорил о разрыве дипотношений: Беларусь ответила на санкции ЕС Видео
12:24
Billie Eilish выпустила клип No Time To Die к фильму о Джеймсе Бонде Видео
12:17
Смерть сотрудницы посольства США: погибшая оказалась женой военного пресс-атташе Видео
12:17
Темные круги под глазами: 6 причин появления и способы лечения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять