В Минздраве назвали единственную причину для отмены местных выборов

В Минздраве назвали причину отмены местных выборов / УНИАН

В Минздраве назвали единственную причину, из-за которой в Украине могут не состоятся местные выборы, назначенные на 25 октября.

Об этом рассказал сегодня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время круглого стола "Местные выборы 2020 и COVID-19"

"Выборы могут быть перенесены только, когда будет введено в стране чрезвычайное положение. В противном случае выборы состоятся так, как прописано в избирательном законодательстве и эпидемических нормах, которые утвердил Кабинет министров Украины", – отметил он.

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