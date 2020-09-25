Зеленский назвал главную особенность местных выборов

Зеленский назвал особенности выбров-2020 / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский уверен, что предстоящие местные выборы 25 октября станут едва ли не самыми определяющими для каждого региона за всю историю в связи с децентрализацией.

Об этом он сказал во время выступления на презентации Стратегии развития Закарпатской области в пятницу, 25 сентября, пишет Офис президента.

"Я хочу, чтобы все граждане Украины поняли: местные выборы 25 октября, наверное, впервые в истории Украины будут столь определяющими для будущего каждого региона", – сказал президент.

Зеленский напомнил, что на предстоящих местных выборах украинцы будут избирать власть, которая благодаря децентрализации получит гораздо больше средств и полномочий.

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"Поэтому, пожалуйста, не пожалейте своего времени 25 октября, чтобы потом не жалеть следующие пять лет", – призвал глава государства.

Местные выборы-2020 - что известно:

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября на всех подконтрольных Киеву территориях. Исключение – несколько контролируемых украинской властью районов Донбассе, где местные власти не готовы к организации избирательного процесса.

Официально избирательный процесс на территории страны стартовал 5 сентября.

В этом году выборы проходят в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Как утверждают в Минздраве, заболевшие Covid-19 граждане Украины смогут проголосовать на дому.

Также Главред писал о том, что в Кабмине бьют тревогу из-за множества клонов на местных выборах.