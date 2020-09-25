В Кабмине бьют тревогу из-за множества клонов на местных выборах

Еще одной проблемой стало большое количество желающих изменить информацию о партиях.
В Кабмине сделали громкое заявление о том, что намерены изменить форму бюллетеня из-за регистрации на местных выборах большого числа кандидатов-однофамильцев.
О буме клонов в пятницу, 25 сентября, рассказал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.
"Выборы обнаружили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет. И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую манипулятивной предвыборную технологию менее эффективной", - написал он.
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В связи с этим Минюст предложит Верховной раде внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене.
Еще одной проблемой стало большое количество желающих изменить информацию о партиях и их региональных подразделениях в последние дни перед дедлайном на регистрацию кандидатов.
- Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября на всех подконтрольных Киеву территориях. Исключение – несколько контролируемых украинской властью районов Донбассе, где местные власти не готовы к организации избирательного процесса.
- Официально избирательный процесс на территории страны стартовал 5 сентября.
- В этом году выборы проходят в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Как утверждают в Минздраве, заболевшие Covid-19 граждане Украины смогут проголосовать на дому.