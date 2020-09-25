В Кабмине бьют тревогу из-за множества клонов на местных выборах

Малюска заявил о клонах на выборах / УНИАН

В Кабмине сделали громкое заявление о том, что намерены изменить форму бюллетеня из-за регистрации на местных выборах большого числа кандидатов-однофамильцев.

О буме клонов в пятницу, 25 сентября, рассказал министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Выборы обнаружили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет. И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую ​​манипулятивной предвыборную технологию менее эффективной", - написал он.

Читайте такжеМВД запустит чат-бот по местным выборам - подробности

В связи с этим Минюст предложит Верховной раде внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене.

Еще одной проблемой стало большое количество желающих изменить информацию о партиях и их региональных подразделениях в последние дни перед дедлайном на регистрацию кандидатов.