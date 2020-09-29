УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

Спикер парламента оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО

29 сентября 2020, 10:31

Верховная Рада сделает все возможное, чтобы голосование 25 октября в Украине прошло безопасно.

Разумков
Дмитрий Разумков высказался о выборах на временно оккупированных территориях /Фото УНИАН

Чтобы провести выборы 2020 на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, нужно внести изменения в постановление о местных выборах в Украине. Однако сделать это невозможно.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Глава парламента отметил, что вопрос о внесении изменений в уже принятое постановление на заседании фракции Слуги народа не обсуждался, в повестке дня ближайшей пленарной неделю он тоже не стоит.

"Внесение изменений в это постановление сегодня невозможно, поскольку в Украине местные выборы объявляются не позднее, чем за 90 дней до их проведения", – добавил Разумков.

Кроме того, добавил он, изменения в уже принятый документ могут поставить под сомнение всю избирательную кампанию.

При этом, по словам Разумкова, Верховная Рада сделает все возможное, чтобы голосование 25 октября в Украине прошло безопасно, несмотря на пандемию коронавируса.

Читайте такжеКак и когда пройдут выборы на оккупированном Донбассе: Кравчук расставил точки над "і"

Выборы в ОРДЛО - о чем сообщалось ранее:

  • 1 сентября Дмитрий Разумков заявил, что поддерживает проведение выборов на Донбассе, но только в условиях реализации данного процесса под контролем Киева.
  • 9 сентября в СНБО пояснили, почему не назначили выборы в ОРДЛО.
  • 18 сентября стало известно, что в Трехсторонней контактной переговорной группе по Донбассу не готовятся к проведению выборов на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей на 25 октября 2020 года. Как объяснил вице-премьер, замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Резников, для проведения выборов в ОРДЛО Верховная Рада Украины должна принять специальный закон.
Дмитрий Разумков Верховная Рада новости Украины выборы ОРДЛО выборы в ОРДЛО выборы в Украине местные выборы в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:39
"Россия не отличается от Китая": Netflix поднял рейтинг своих сериалов до 18+ в РФ
10:37
В ВОЗ анонсировали новые экспресс-тесты на COVID-19: кому достанутся Видео
10:31
Спикер парламента оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО Видео
10:26
Поздравления на День Людмилы – картинки, гифки для Людмилы, стихи и проза
10:05
Почему Путин не спешит ввязываться в конфликт в Нагорном Карабахе мнение
09:56
"Незаконно ушел": Арам Арзуманян разоткровенничался о Танцах со звездами Видео
09:51
Мясорубка на Кавказе: новые подробности войны за Нагорный Карабах Видео
09:49
НАПК обнаружило коррупционные риски в создании Национального оператора на рынке табачных изделий
09:40
Армянская телеведущая разрыдалась, читая новости про войну в Карабахе Видео
09:14
Гороскоп для всех на 29 сентября: новое место, денежный успех и почет Видео
09:12
Коронавирус в Киеве не утихает: сотни новых зараженных, есть жертвы
09:00
Приметы и день ангела 29 сентября: что делать в Людмилин день
08:48
Число смертей от коронавируса в Украине пересекло "красную" линию Видео
08:41
Следующие 50 дней тиран Лукашенко не выдержит мнение
08:33
Украину зальют дожди: кому сегодня брать зонтик Видео
07:59
Официальный курс доллара в Украине достиг максимума за два года
07:38
"На ноль не выйдем": врач рассказал, как снизить число зараженных Covid-19 в Украине
07:14
"Стекаю водопадами": Рита Дакота взбудоражила откровенными фото Фото
07:04
Официальные данные по смертности от Covid-19 ниже реальных - ВОЗ Видео
06:59
Как Запад начал готовить Навального к посту президента России мнение
06:41
"Большие потери": эксперт рассказал, когда в Карабахе начнется "кровавая бойня" Видео
06:18
Гороскоп на октябрь-2020: Дева "на коне", а на голову Водолею полетят "шишки"
05:49
Стало известно, когда в продаже появится китайская вакцина от Covid-19
05:23
Эксперт объяснила, как действовать Украине по конфликту в Нагорном Карабахе Видео
04:56
Праздник Вера, Надежда, Любовь – когда и как отмечать вселенские бабьи именины
04:22
Отек и воспаление: врач предупредила об опасном симптоме COVID-19 Видео
03:50
В моду пришла стильная женская короткая стрижка томбой из 20-х: фото Фото
03:01
Россия намеревается ввести миротворцев в Нагорный Карабах – политолог Видео
02:15
"Она прекрасная": дочь Горовой показала идеальное тело на пикантном сэлфи
02:15
Гороскоп для всех на 30 сентября: обновление чувств и катастрофы в дороге Видео
01:32
Кулак любви - эксперты рассказали, как правильно практиковать фистинг
00:53
Стало известно, дети какого возраста чаще болеют Covid-19 в Украине Видео
28 сентября, понедельник
23:53
В Сеть выложили карту распространения Covid-19 по областям Украины
23:24
Какая крупа полезнее остальных - ученые дали ответ
23:10
РФ должна объяснить, почему было химическое оружие при отравлении Навального - Макрон Видео
22:48
Независимость Нагорного Карабаха: в Армении назвали главное условие Видео
22:28
Тищенко объявил, что займется миром на Донбассе в "новом формате"
22:01
Алиев назвал условие прекращения войны с Арменией за Нагорный Карабах Видео
21:49
В Киеве мужчина расчленил хозяина квартиры и "косил" под его внука
21:14
Эрдоган сделал жесткое заявление о России, США и Франции из-за Нагорного Карабаха Видео
20:58
Следователи ГБР допросили более 40 свидетелей в деле о крушении Ан-26 под Чугуевом Видео
20:44
Как приготовить шакшуку: пошаговый простой рецепт Видео
20:23
ВС Азербайджана начали широкомасштабное наступление - Минобороны Армении Видео
20:19
У Эрдогана допустили участие Турции в войне в Нагорном Карабахе Видео
20:01
Экс-командующий аэромобильных войск назвал причину авиакатастрофы под Чугуевом Видео
19:58
Западные СМИ спрогнозировали, чем чреват для мира армяно-азербайджанский конфликт
19:30
Звезда нового Человека-Невидимки сыграет Человека-ястреба в Черном Адаме
19:18
Пашинян рассказал, о чем его просил Алиев по Карабаху в 2018 году Видео
19:12
Как очистить матрас от въевшихся пятен: простые способы
18:57
Как просто готовить испанские чуррос по рецепту Эктора Хименес-Браво
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять