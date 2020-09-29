Спикер парламента оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО

Верховная Рада сделает все возможное, чтобы голосование 25 октября в Украине прошло безопасно.
Чтобы провести выборы 2020 на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, нужно внести изменения в постановление о местных выборах в Украине. Однако сделать это невозможно.
Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире программы Свобода слова на ICTV.
Глава парламента отметил, что вопрос о внесении изменений в уже принятое постановление на заседании фракции Слуги народа не обсуждался, в повестке дня ближайшей пленарной неделю он тоже не стоит.
"Внесение изменений в это постановление сегодня невозможно, поскольку в Украине местные выборы объявляются не позднее, чем за 90 дней до их проведения", – добавил Разумков.
Кроме того, добавил он, изменения в уже принятый документ могут поставить под сомнение всю избирательную кампанию.
При этом, по словам Разумкова, Верховная Рада сделает все возможное, чтобы голосование 25 октября в Украине прошло безопасно, несмотря на пандемию коронавируса.
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Выборы в ОРДЛО - о чем сообщалось ранее:
- 1 сентября Дмитрий Разумков заявил, что поддерживает проведение выборов на Донбассе, но только в условиях реализации данного процесса под контролем Киева.
- 9 сентября в СНБО пояснили, почему не назначили выборы в ОРДЛО.
- 18 сентября стало известно, что в Трехсторонней контактной переговорной группе по Донбассу не готовятся к проведению выборов на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей на 25 октября 2020 года. Как объяснил вице-премьер, замглавы делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Резников, для проведения выборов в ОРДЛО Верховная Рада Украины должна принять специальный закон.