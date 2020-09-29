Спикер парламента оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО

Дмитрий Разумков высказался о выборах на временно оккупированных территориях /Фото УНИАН

Чтобы провести выборы 2020 на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, нужно внести изменения в постановление о местных выборах в Украине. Однако сделать это невозможно.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Глава парламента отметил, что вопрос о внесении изменений в уже принятое постановление на заседании фракции Слуги народа не обсуждался, в повестке дня ближайшей пленарной неделю он тоже не стоит.

"Внесение изменений в это постановление сегодня невозможно, поскольку в Украине местные выборы объявляются не позднее, чем за 90 дней до их проведения", – добавил Разумков.

Кроме того, добавил он, изменения в уже принятый документ могут поставить под сомнение всю избирательную кампанию.

При этом, по словам Разумкова, Верховная Рада сделает все возможное, чтобы голосование 25 октября в Украине прошло безопасно, несмотря на пандемию коронавируса.

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