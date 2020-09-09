Данилов пояснил, почему не назначили местные выборы в ОРДЛО

Данилов пояснил, почему не проводят выборы в ОРДЛО / УНИАН

В СНБО пояснили, почему не назначили выборы в ОРДЛО.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, ЦИК не смогла назначить местные выборы в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей из-за невозможности обеспечения там полной безопасности во время голосования. Информацию о ситуации в этих районах получают от разведки, военных и спецслужб.

Кроме этого Данилов заявил о том, что украинские власти не хотят, чтобы в день голосования на прифронтовых избирательных участках произошли какие-то провокации.

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"Если мы будем знать, что там есть безопасность, что там есть покой, что там ничего страшного нет, то там будут проводиться выборы, но для этого надо быть на 100% уверенным. Потому что, не дай бог что-то случится на избирательном участке, это особый процесс, это скопление людей. Мы не хотим, чтобы была провокация", - пояснил он.

При этом секретарь СНБО не считает, что не назначение местных выборов в прифронтовых районах нарушает конституционные права их жителей.

"Если речь шла бы о выборах президента или ВР, то это было бы нарушением конституционных прав. Сейчас там (на Донбассе - ред.) есть ВГА, которые полностью удовлетворяют потребности этих граждан. Там ничего не остановилось", - подчеркнул Данилов.

Ранее Главред писал, что Данилов заявил, что сегодня идет первая мировая биологическая война. А биологическая угроза опаснее ядерного оружия.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская разведка еще 25 января доложила о COVID-19, и какие могут быть последствия. Президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован с первого дня.