Борьба центра и регионов: эксперты спрогнозировали схватку на местных выборах

Популярность местных партий обусловлена спецификой электоральных предпочтений избирателей.
В ходе местных выборов-2020 в Украине ожидается серьезная конкуренция парламентских и местных партий за голоса избирателей. Практически во всех регионах страны региональные политические силы уверенно конкурируют с всеукраинскими партиями.
Об этом говорится в материале "Спрос на своих: у кого больше шансов победить на местных выборах", сообщает издание РБК-Украина.
По словам директора группы Рейтинг Алексея Антиповича, популярность местных партийных проектов связана с тем, что избиратель не видит обратной связи с всеукраинскими политическими партиями по вопросу отстаивания его интересов. Поэтому избирательный акцент смещается в сторону локальных политических сил.
"Голосуя, например, за местный совет в Полтаве или Кировоградской области, избиратель в первую очередь смотрит, какие кандидаты идут от партий, что конкретно они предлагают для их региона", - полагает эксперт.
В свою очередь политолог Владимир Фесенко утверждает, что практически во всех украинских регионах местные партии будут на равных бороться со всеукраинскими проектами за голоса избирателей. Ключевым фактором является выдвижение мэров городов от собственных политических сил.Читайте такжеЦИК утвердил форму и цвета бюллетеней на местных выборах – 2020
"Во всех крупных городах Украины и в большинстве областных центров действующие мэры баллотируются от своих партий. Почти во всех регионах страны партии местных элит как минимум на равных будут сражаться с парламентскими партиями, а в ряде регионов будут их опережать", - заверил Фесенко.
Местные выборы в Украине-2020
- Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года на подконтрольных украинским властям территориях. Исключение составляют некоторые контролируемые районы Донбасса, в которых условия не соответствуют проведению избирательного процесса.
- Несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, выборы при соблюдении строгих противоэпидемиологических ограничений пройдут в районах и городах красной зоны.
- В Минздраве подчеркивают, что украинцы, у которых был диагностирован Covid-19, смогут проголосовать на дому.
- Чтобы проголосовать на выборах, избирателю необходимо взять с собой на участок паспорт, защитную маску и шариковую ручку. На входе к избирательным участкам будет измеряться температура.
- В ЦИК рекомендуют иметь при себе физический паспорт и не использовать для голосования электронные документы.