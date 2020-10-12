Борьба центра и регионов: эксперты спрогнозировали схватку на местных выборах

Всеукраинские и региональные партии будут жестко конкурировать в ходе местной избирательной кампании - эксперты/ УНИАН

В ходе местных выборов-2020 в Украине ожидается серьезная конкуренция парламентских и местных партий за голоса избирателей. Практически во всех регионах страны региональные политические силы уверенно конкурируют с всеукраинскими партиями.

Об этом говорится в материале "Спрос на своих: у кого больше шансов победить на местных выборах", сообщает издание РБК-Украина.

По словам директора группы Рейтинг Алексея Антиповича, популярность местных партийных проектов связана с тем, что избиратель не видит обратной связи с всеукраинскими политическими партиями по вопросу отстаивания его интересов. Поэтому избирательный акцент смещается в сторону локальных политических сил.

"Голосуя, например, за местный совет в Полтаве или Кировоградской области, избиратель в первую очередь смотрит, какие кандидаты идут от партий, что конкретно они предлагают для их региона", - полагает эксперт.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко утверждает, что практически во всех украинских регионах местные партии будут на равных бороться со всеукраинскими проектами за голоса избирателей. Ключевым фактором является выдвижение мэров городов от собственных политических сил.Читайте такжеЦИК утвердил форму и цвета бюллетеней на местных выборах – 2020

"Во всех крупных городах Украины и в большинстве областных центров действующие мэры баллотируются от своих партий. Почти во всех регионах страны партии местных элит как минимум на равных будут сражаться с парламентскими партиями, а в ряде регионов будут их опережать", - заверил Фесенко.

Местные выборы в Украине-2020