В ЦИК объяснили украинцам, как проголосовать на выборах во время карантина

Помимо паспорта, на выборы нужно будет взять с собой маску - ЦИК / УНИАН

В этом году местные выборы в Украине будут проходить по особому алгоритму в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Помимо паспорта, на избирательные участки нужно будет взять защитную маску и ручку.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в социальной сети Facebook.

В ЦИК заявили, что правительство приняло специальное постановление, на базе которого регулируется процесс проведения избирательного процесса во время карантина. Алгоритм определяет все условия и требования к избирателям.

Что нужно брать с собой на участок

Паспорт

Защитная маска

Шариковая ручка

На избирательный участок следует придти в защитной маске для идентификации личности. На входе нужно будет пройти температурный скрининг и сохранять оптимальную социальную дистанцию в 1,5 метра.

Избиратели, которые придут на выборы с признаками простудных заболеваний, отправятся голосовать в отдельную кабинку, где уже будет ящик для голосования.

Пребывающие на самоизоляции граждане могут проголосовать по месту регистрации. Для этого нужно подать заявление в соответствующую территориальную избирательную комиссию.Читайте такжеМестным выборам быть: ЦИК дала важные рекомендации