В ЦИК объяснили украинцам, как проголосовать на выборах во время карантина

Для тех, кто придет на участок с симптомами болезни, будет установлена специальная кабинка.
В этом году местные выборы в Украине будут проходить по особому алгоритму в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Помимо паспорта, на избирательные участки нужно будет взять защитную маску и ручку.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в социальной сети Facebook.
В ЦИК заявили, что правительство приняло специальное постановление, на базе которого регулируется процесс проведения избирательного процесса во время карантина. Алгоритм определяет все условия и требования к избирателям.
Что нужно брать с собой на участок
- Паспорт
- Защитная маска
- Шариковая ручка
На избирательный участок следует придти в защитной маске для идентификации личности. На входе нужно будет пройти температурный скрининг и сохранять оптимальную социальную дистанцию в 1,5 метра.
Избиратели, которые придут на выборы с признаками простудных заболеваний, отправятся голосовать в отдельную кабинку, где уже будет ящик для голосования.
Пребывающие на самоизоляции граждане могут проголосовать по месту регистрации. Для этого нужно подать заявление в соответствующую территориальную избирательную комиссию.Читайте такжеМестным выборам быть: ЦИК дала важные рекомендации
- Напомним, 25 октября на подконтрольных Киеву территориях Украины пройдут местные выборы. Выборы не состоятся в аннексированном Крыму, оккупированном Донбассе и некоторых районах Донецкой и Луганской областей, которые контролируют украинские власти.
- Официально избирательный процесс в стране стартовал 5 сентября.
- Выборы пройдут и в красной эпидемиологической зоне. На данный момент не существует законной процедуры их отмены из-за карантина.