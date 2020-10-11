Местные выборы: в ЦИК поведали, можно ли проголосовать с электронным паспортом

Паспорт с приложения "Дія" лучше не использовать.
Местные выборы-2020 состоятся в Украине 25 октября - в ЦИК рекомендуют предъявлять на избирательном участке для получения бюллетеня паспорт в виде книжечки или ІD-карту. Паспорта с приложения "Дія" лучше не использовать.
Об этом заявила секретарь ЦИК Елена Гатауллина в Facebook.
"Рекомендую всем избирателям идти на участок с паспортом в виде книжечки или ІD-карты. Так как предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дія" можно будет только при условии наличия в УИК технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт", - написала она.
При этом Гатауллина отметила, что в настоящее время в участковых избирательных комиссиях таких устройств нет.
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Она также объяснила некоторые другие моменты относительно документов, которые необходимы избирателю на участке.
"Для выдачи бюллетеня избирателю члену УИК нужно установить личность, а для этого избирателю придется снять маску. При проверке паспорта страницу с местом регистрации члену УИК проверять не нужно, так как теперь избирательный адрес - это не всегда адрес места регистрации", - отметила секретарь ЦИК.
По ее словам, отсутствие в паспорте вклеенной в 25 или 45 лет фотографии "не является основанием для не выдачи бюллетеня".
Местные выборы-2020:
- Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала "киборга" Андрея Шараскина (позывной Богема) народным депутатом от политической партии Голос.
- Напомним, местные выборы в Украине пройдут 25 октября.