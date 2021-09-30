Хотел просто утихомирить, но убил: подробности смертельной драки на АЗС в Киеве

На АЗС в Киеве произошло убийство/ Фото kyiv.npu.gov.ua

На одной из автозаправочных станций в Киеве пассажир такси убил мужчину, защищая заправщика. Инцидент произошел на проспекте Романа Шухевича.

В Сеть попали кадры, как мужчина с рюкзаком на плече что-то объясняет оператору АЗС, затем из такси выходит пассажир, разгорается словесный конфликт. Потом он наносит удары в живот и голову. Мужчина упал и больше не встал, передает ТСН.

Пассажир такси сел в авто и уехал, но через несколько минут вернулся и вызвал скорую. Медики констатировали смерть пострадавшего, которому было 45 лет. По версии правоохранителей, он в состоянии алкогольного опьянения приставал к работнику заправки, пассажир такси за него решил заступиться, но не рассчитал сил.

"Он сразу дождался прибытия полицейских, пытался оказывать помощь, но, в соответствии с выводами судмедэксперта, смерть наступила сразу", — рассказал прокурор Днепровской окружной прокуратуры Киева Юрий Устенко.

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