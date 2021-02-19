В центре Киева водитель одним ударом убил мужчину прямо на дороге

В Киеве водитель убил пешехода / t.me/KyivOperativ

В центре Киева, 19 февраля, водитель из-за конфликта убил прохожего прямо на проезжей части. Как сообщают очевидцы, водитель выбежал из авто и дважды ударил мужчину по голове.

После второго удара мужчина упал на землю и ударился головой о брусчатку, в результате чего умер, а водитель, нанесший смертельный удар, сел в свою машину и скрылся.

"Сегодня днем по Киеву была введена операция по розыску и задержанию водителя автомобиля Hyundai Sonata серого цвета. Водитель этого автомобиля возле театра Ивана Франко в центре Киева во время конфликта с прохожим нанес ему 2 удара по голове", - сообщает Киев оперативный в Telegram.

На видео с камер наблюдения видно, что конфликт произошел возле пешеходного перехода.

Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водителя в 15:58 задержали на перекрестке улиц Братиславской и Стальского в Днепровском районе столицы.

"На вычисление водителя, ориентирование и задержание полицейским понадобилось немного более часа. Из-за гибели человека водителю теперь придется отвечать своей свободой", - отметил Антон Геращенко в Facebook.

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