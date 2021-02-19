В центре Киева водитель одним ударом убил мужчину прямо на дороге

Водитель устроил драку возле театра Ивана Франко, и убил прохожего.
В центре Киева, 19 февраля, водитель из-за конфликта убил прохожего прямо на проезжей части. Как сообщают очевидцы, водитель выбежал из авто и дважды ударил мужчину по голове.
После второго удара мужчина упал на землю и ударился головой о брусчатку, в результате чего умер, а водитель, нанесший смертельный удар, сел в свою машину и скрылся.
"Сегодня днем по Киеву была введена операция по розыску и задержанию водителя автомобиля Hyundai Sonata серого цвета. Водитель этого автомобиля возле театра Ивана Франко в центре Киева во время конфликта с прохожим нанес ему 2 удара по голове", - сообщает Киев оперативный в Telegram.
На видео с камер наблюдения видно, что конфликт произошел возле пешеходного перехода.
Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, водителя в 15:58 задержали на перекрестке улиц Братиславской и Стальского в Днепровском районе столицы.
"На вычисление водителя, ориентирование и задержание полицейским понадобилось немного более часа. Из-за гибели человека водителю теперь придется отвечать своей свободой", - отметил Антон Геращенко в Facebook.
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Как ранее сообщал Главред:
- В Волынской области в одном из автобусом между двумя пассажирками произошла драка из-за несоблюдения карантинных правил.
- Также в Белой Церкви Киевской области конфликт в маршрутном автобусе, который возник из-за не надетой маски, закончился жестокой дракой.
- В Николаеве полицейские остановили автомобиль, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения. На Александра Жолобецкого надели наручники после того, как он попытался скрыться от полиции, а после устроил драку.