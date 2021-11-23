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Маршрутчик, который сбил монахиню и протянул ее тело 7 километров, рассказал свою версию ДТП

23 ноября 2021, 16:55
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Мужчина полностью признал свою вину, но в свое оправдание говорил, что ничего не видел.

Все заседание суда он простоял, упершись головой в угол прозрачной клетки, где содержатся обвиняемые / tvoemisto.tv

Водитель маршрутки, который 20 ноября в центре Львова сбил двух женщин и тело одной из них протянул 7 километров, признал свою вину и раскаялся. Мужчина рассказал подробности произошедшего.

Подозреваемый отметил, что он уже 5 лет работает водителем. За этот период у него не было никаких замечаний, пишет "Твой город".

Маршрутчик рассказал, что он раскаивается в содеянном и уверяет, что он не слышал, что тело женщины одеждой зацепилось за низ автобуса.

"Было темно и я на пешеходном переходе людей не видел. Думал, что она упала. Когда ехал, не чувствовал ничего. Когда приехал на конечную, то что-то было, я подумал, что это какой-то мешок. Когда полиция приехала, понял, что произошло", – рассказал в суде водитель.

Читайте также"Cтрашно смотреть": в Польше пара украинцев после жуткого ДТП попала в больницу для бомжейВсе заседание суда он простоял, упершись головой в угол прозрачной клетки, где содержатся обвиняемые. Он был взволнован, признавал вину, извинялся и повторял, что ничего не видел.

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Жуткое ДТП во Львове

Инцидент произошел в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы. Водитель маршрутки сбил двоих пешеходов, а тело одного из них протянул за собой несколько километров. Пожилую пострадавшую от удара отбросило на дорогу – она выжила, но нуждалась в госпитализации.

В свою очередь водитель с места аварии скрылся. Автобус обнаружили на другом конце города, на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона. При этом возле маршрутки находилось тело 48-летней львовянки. В полиции отметили, что во время ДТП женщина зацепилась за кузов авто и ее протащило по улицам.

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Автор: Сергей Кущ
viber
ДТП новости Львова
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