"Сам себя не похвалишь": мэр Харькова назвал причиной ДТП хорошие дороги в городе

Как только в городе появляется хорошая дорога, люди просят установить там "лежащего полицейского", рассказал Игорь Терехов.
Городской голова Харькова Игорь Терехов нашел неожиданную причину причины ряда резонансных ДТП, который произошли в городе.
Он считает, что одна из причин большого количества ДТП в городе — это хорошие дороги. Своими мыслями харьковский градоначальник поделился в ходе выездного заседания Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады.
Чтобы улучшить ситуацию, мэр предлагает увеличить ответственность за управление автомобилем в пьяном виде и привлечь патрульных из других областей.
Городской глава сказал, что хотя у мэрии Харькова нет полномочий руководить местными полицейскими, она пытается им помогать.
"Вы спрашиваете, почему так много ДТП. Если честно (хоть это и непопулярно), я скажу вам: потому что дороги в Харькове хорошие", — сказал Терехов.
Он отметил: как только где-то в городе появляется хорошая дорога, сразу приходят люди и просят установить там "лежащего полицейского".
Напомним, 27 октября автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.
В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице. Сейчас подозреваемый 16-летний Николай Харьковский находится в СИЗО.
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