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Мэром Харькова стал Игорь Терехов: появились результаты выборов

1 ноября 2021, 21:22

На пост мэра Харькова претендовали 10 кандидатов.

Игорь Терехов
Игорь Терехов / Википедия

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра Харькова.

На пост мэра претендовали 10 кандидатов, в том числе Игорь Терехов и Михаил Добкин.

Как сообщили на брифинге ТИК, Игорь Терехов набрал 50,66% голосов. За него проголосовали 146 240 жителей Харькова.

Таким образом, выборы мэра Харькова состоялись в один тур.

Явка избирателей в Харькове была рекордно низкой и составила 28,6%, тогда как в 2015 году на местных выборах явка составила 45,5% избирателей.

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Как голосовали в Харькове за мэра:

  • Виктор Величков - 1 033,
  • Михаил Добкин - 82 008,
  • Дмитрий Маринин - 2 545,
  • Алина Мустафаева - 9 151,
  • Константин Немичев - 20 295,
  • Владимир Плетнев - 8 106,
  • Сергей Ряполов - 1 267,
  • Александр Скорик - 15 462,
  • Денис Ярославский - 5 660.

Кто такой Игорь Терехов

Терехов родился в Харькове в 1967 году. Окончил местный инженерно-строительный институт по специальности Промышленное и гражданское строительство в 1990 году.

В 2006 году получил еще одно образование в Харьковском институте управления при Президенте Украины.

Изначально кандидат работал на предприятиях, связанных с изготовлением кондиционеров.

С 1999 года по 2006 год был главой управления по вопросам предпринимательства, начальником управления потребительского рынка Харьковского городского совета.

С 2007 года – заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации.

С 2010 года – заместитель Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

С 2015 года – первый заместитель Кернеса.

Терехов стал секретарем Харьковского городского совета в 2020 году. Тогда же и исполняет обязанности мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса.

На выборы баллотировался от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!".

Отметим, официально имя победителя должны огласить в печатных СМИ не позже, чем через 5 дней после подсчета голосов.

viber
мэр Харькова
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