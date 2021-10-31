Выборы мэра Харькова завершились: первые данные экзит-пола

Выборы в Харькове / 24 канал

В Харькове на выборах городского головы побеждает секретарь горсовета Игорь Терехов. По предварительным данным, за него проголосовали 53,8% избирателей.

По данным экзит-пола компании New Image Marketing Group, в ходе которого было опрошено 7490 человек.

На втором месте бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, за которого отдали свои голоса 24,5% избирателей. Он баллотировался как самовыдвиженец.

Таким образом, второй тур на выборах, скорее всего, не потребуется и Терехов станет мэром Харькова.

На выборах в Харькове проводили опросы сразу три социологические службы.

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Результаты опроса, проведенного Центром "Общественный мониторинг":

Кто принимал участие в выборах в Харькове

Так, по данным Центральной избирательной комиссии, в гонке за кресло харьковского градоначальника приняли участие 10 кандидатов.

Самовыдвиженцы:

Виктор Величков;

Михаил Добкин;

Дмитрий Маринин;

Алина Мустафаева;

Константин Немичев;

Сергей Ряполов;

Денис Ярославский.

Представители политических партий: