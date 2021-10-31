Выборы мэра Харькова завершились: первые данные экзит-пола

По предварительным данным, выборы мэра Харькова могут завершиться в один тур.
В Харькове на выборах городского головы побеждает секретарь горсовета Игорь Терехов. По предварительным данным, за него проголосовали 53,8% избирателей.
По данным экзит-пола компании New Image Marketing Group, в ходе которого было опрошено 7490 человек.
На втором месте бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, за которого отдали свои голоса 24,5% избирателей. Он баллотировался как самовыдвиженец.
Таким образом, второй тур на выборах, скорее всего, не потребуется и Терехов станет мэром Харькова.
На выборах в Харькове проводили опросы сразу три социологические службы.
Результаты опроса, проведенного Центром "Общественный мониторинг":
Кто принимал участие в выборах в Харькове
Так, по данным Центральной избирательной комиссии, в гонке за кресло харьковского градоначальника приняли участие 10 кандидатов.
Самовыдвиженцы:
- Виктор Величков;
- Михаил Добкин;
- Дмитрий Маринин;
- Алина Мустафаева;
- Константин Немичев;
- Сергей Ряполов;
- Денис Ярославский.
Представители политических партий:
- "Блока Кернеса – Успешный Харьков" Игорь Терехов;
- "Европейская солидарность" Александр Скорик;
- "Партия Шария" Владимир Плетнев.