Выяснилось, когда украинцы смогут голосовать на выборах онлайн

В течение следующих двух лет в Украине могут ввести инструменты электронного голосования, которые будут действовать во время референдумов и выборов.
Глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров назвал главные цифровые приоритеты Украины на следующие два года. Также он раскрыл сроки введения онлайн голосования в стране, пишет пресс-служба Слуги народа.
"Запуск 5G, интернет по всей стране, 100% государственных услуг онлайн, Paperless, доля ИТ в ВВП составляет 10% – вот главные приоритеты на 2021-2023 гг, которые ставят перед собой чиновники, депутаты и представители Офиса президента", - пишет пресс-служба.
Украина может стать цифровым хабом в Европе и экспортером продуктов для цифрового управления.
Как отметил Федоров, в течение следующих двух лет в Украине могут ввести инструменты электронного голосования, которые будут действовать во время референдумов и выборов.
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Ранее Главред писал, что COVID-сертификат, который нужен для путешествий в страны Евросоюза, и внутренний "коронавирусный паспорт", будут действовать 1 год с момента прохождения полного курса вакцинации.
Также ранее сообщалось, что с 23 августа в Украине вступил в силу закон, который официально приравнял электронные паспорта к бумажным. Таким образом на законодательном уровне закреплено определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу.