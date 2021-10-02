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Выяснилось, когда украинцы смогут голосовать на выборах онлайн

2 октября 2021, 21:09
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В течение следующих двух лет в Украине могут ввести инструменты электронного голосования, которые будут действовать во время референдумов и выборов.

Михаил Федоров
Михаил Федоров назвал цифровые приоритеты страны / Фото: svobodnaya.academy

Глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров назвал главные цифровые приоритеты Украины на следующие два года. Также он раскрыл сроки введения онлайн голосования в стране, пишет пресс-служба Слуги народа.

"Запуск 5G, интернет по всей стране, 100% государственных услуг онлайн, Paperless, доля ИТ в ВВП составляет 10% – вот главные приоритеты на 2021-2023 гг, которые ставят перед собой чиновники, депутаты и представители Офиса президента", - пишет пресс-служба.

Украина может стать цифровым хабом в Европе и экспортером продуктов для цифрового управления.

Как отметил Федоров, в течение следующих двух лет в Украине могут ввести инструменты электронного голосования, которые будут действовать во время референдумов и выборов.

Читайте такжеВ ряде городов Украины открылись участки для голосования на российских выборах

Ранее Главред писал, что COVID-сертификат, который нужен для путешествий в страны Евросоюза, и внутренний "коронавирусный паспорт", будут действовать 1 год с момента прохождения полного курса вакцинации.

Также ранее сообщалось, что с 23 августа в Украине вступил в силу закон, который официально приравнял электронные паспорта к бумажным. Таким образом на законодательном уровне закреплено определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу.

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Кабмин голосование выборы в Раду Слуга народа Михаил Федоров
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