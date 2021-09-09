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COVID-паспорт для путешествий в ЕС будет временным: в Минздраве назвали срок действия документа

9 сентября 2021, 13:45
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Сертификат вакцинации от коронавируса могут получить украинцы, которые сделали две прививки.

Приложение Дія
Сертификаты вакцинации от COVID-19 оформляются в приложении Дія / УНИАН

COVID-сертификат, который нужен для путешествий в страны Евросоюза, и внутренний "коронавирусный паспорт", будут действовать 1 год с момента прохождения полного курса вакцинации. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В ходе своего интервью в четверг, 9 сентября, он рассказал о том, что на данный момент внутренний сертификат выдают на 6 месяцев. Спустя полгода нужно будет скачать новый документ. Украинцы получат внутренний и международный COVID-паспорта сроком на 1 год после того, как пройдут полный курс вакцинации от коронавируса.Читайте такжеCOVID-паспорта для путешествий из Украины в Европу: как оформить сертификат в Дія

"Внутренний сертификат пока выдается на полгода. Через полгода надо будет отказаться от него и скачать новый. Таким образом и международный, и внутренний сертификаты будут выдаваться на 1 год с момента завершения курса прививки", - подчеркнул Игорь Кузин.

Открытие границ Евросоюза для Украины

Послы стран ЕС 14 июля одобрили внесение Украины в список "зеленых" государств, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в которых позволяет гражданам этих стран посещать Европу в туристических целях.

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15 июля гражданам Украины официально разрешили въезжать в Европу для путешествий. Однако каждая страна самостоятельно решает, вносить ли Украину в национальный "зеленый" список. Основанием для въезда может быть отрицательный ПЦР-тест или сертификат вакцинации. Киев самостоятельно договаривается по этому вопросу с другими государствами.

19 августа в Минздраве заявили, что ЕС признал украинские COVID-сертификаты и открывает свои границы для Украины. На этом основании украинцы снова смогут свободно путешествовать по Европе.

С 20 августа Евросоюз подключил украинские сертификаты к европейской сертификационной системе, после чего Брюссель официально стал принимать украинские COVID-паспорта.

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