Свободные путешествия для граждан Украины: в ЕС назвали дату признания украинских COVID-сертификатов

ЕС будет признавать COVID-сертификаты Украины уже с 20 августа / Приложение ДІЯ

Евросоюз будет готов принимать COVID-паспорта Украины уже с 20 августа. Украинское государство, а также Турция и Северная Македония присоединятся к сертификационной системе Евросоюза. Коронавирусные документы этих стран приравниваются к европейским цифровым сертификатам.

"Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - указано на сайте Еврокомиссии.

Кроме того, в заявлении уточняется, что вышеуказанные государства также признают документы ЕС. Такие меры помогут создать оптимальные условия пересечения границ.

"Я рад видеть, что список стран, внедряющих систему на основе цифрового COVID-сертификата ЕС, неуклонно растет, и мы устанавливаем стандарты на международном уровне. Это поможет облегчить безопасное путешествие, в том числе за пределы нашего Союза", - подчеркивается в сообщении.

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Как получить COVID-cертификат

Цифровой сертификат уже действует в приложении Дія. Однако такой документ пока не доступен всем украинцам, которые сделали прививки против COVID-19, так как все еще продолжается тестирование функции. Проверить работу коронавирусного паспорта могут украинские граждане, которые дважды сделали прививку от коронавируса.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что Евросоюз официально признал украинские COVID-сертификаты, при помощи которых украинцы смогут беспрепятственно путешествовать по Европе. Когда и как можно будет воспользоваться сертификатами, представители властей расскажут в пятницу, 20 августа.

Открытие границ ЕС для Украины

Послы ЕС 14 июля одобрили внесение Украины в "зеленый" список стран, эпидемиологическая ситуация в которых позволяет их гражданам посещать страны наднационального образования в туристических целях.

Вице-президент Еврокомиссии по межведомственным вопросам Марош Шефчович позже заявил о планах Европы признать украинские COVID-паспорта.Читайте такжеТуристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах

15 июля гражданам Украины официально разрешили въезжать в ЕС в целых путешествий. Основанием для въезда стали сертификат вакцинации или же отрицательный тест на коронавирус. Впрочем, каждая страна Евросоюза на национальном уровне решает, пускать ли ей на свою территорию граждан других государств. Все зависит от эпидемиологической ситуации. Поэтому Украины отдельно с каждой из стран договаривается о возобновлении туристических поездок.