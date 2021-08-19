УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Свободные путешествия для граждан Украины: в ЕС назвали дату признания украинских COVID-сертификатов

19 августа 2021, 14:55

Украина вместе с Турцией и Северной Македонией будет подключена в системе совместимости сертификатов Европы.

COVID-сертификат
ЕС будет признавать COVID-сертификаты Украины уже с 20 августа / Приложение ДІЯ

Евросоюз будет готов принимать COVID-паспорта Украины уже с 20 августа. Украинское государство, а также Турция и Северная Македония присоединятся к сертификационной системе Евросоюза. Коронавирусные документы этих стран приравниваются к европейским цифровым сертификатам.

"Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - указано на сайте Еврокомиссии.

Кроме того, в заявлении уточняется, что вышеуказанные государства также признают документы ЕС. Такие меры помогут создать оптимальные условия пересечения границ.

"Я рад видеть, что список стран, внедряющих систему на основе цифрового COVID-сертификата ЕС, неуклонно растет, и мы устанавливаем стандарты на международном уровне. Это поможет облегчить безопасное путешествие, в том числе за пределы нашего Союза", - подчеркивается в сообщении.

Реклама

Как получить COVID-cертификат

Цифровой сертификат уже действует в приложении Дія. Однако такой документ пока не доступен всем украинцам, которые сделали прививки против COVID-19, так как все еще продолжается тестирование функции. Проверить работу коронавирусного паспорта могут украинские граждане, которые дважды сделали прививку от коронавируса.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что Евросоюз официально признал украинские COVID-сертификаты, при помощи которых украинцы смогут беспрепятственно путешествовать по Европе. Когда и как можно будет воспользоваться сертификатами, представители властей расскажут в пятницу, 20 августа.

Открытие границ ЕС для Украины

Послы ЕС 14 июля одобрили внесение Украины в "зеленый" список стран, эпидемиологическая ситуация в которых позволяет их гражданам посещать страны наднационального образования в туристических целях.

Вице-президент Еврокомиссии по межведомственным вопросам Марош Шефчович позже заявил о планах Европы признать украинские COVID-паспорта.Читайте такжеТуристов из Украины ждут проблемы при въезде в ЕС: в Минздраве сделали заявление о COVID-паспортах

15 июля гражданам Украины официально разрешили въезжать в ЕС в целых путешествий. Основанием для въезда стали сертификат вакцинации или же отрицательный тест на коронавирус. Впрочем, каждая страна Евросоюза на национальном уровне решает, пускать ли ей на свою территорию граждан других государств. Все зависит от эпидемиологической ситуации. Поэтому Украины отдельно с каждой из стран договаривается о возобновлении туристических поездок.

viber
Евросоюз туризм путешествия новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Свободные путешествия для граждан Украины: в ЕС назвали дату признания украинских COVID-сертификатов». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Топ-4 знака Зодиака с самым ужасным характером: от каких знаков лучше держаться подальшеТоп-4 знака Зодиака с самым ужасным характером: от каких знаков лучше держаться подальше Украина застряла в петле времениУкраина застряла в петле времени Выстрел в грудь: опубликовано новое видео с кадрами гибели ПавловаВыстрел в грудь: опубликовано новое видео с кадрами гибели Павлова В Афганистане талибы захватили военную технику США на миллиарды долларовВ Афганистане талибы захватили военную технику США на миллиарды долларов Названы ежедневные привычки, которые ослабляют организм и влияют на иммунитетНазваны ежедневные привычки, которые ослабляют организм и влияют на иммунитет

Последние новости

15:15

Дени Вильнев уже начал работу над Дюной 2 еще до выхода первой части

15:11

Модернизация на Днестровской ГАЭС: запустили четвертый гидроагрегат, что приведет к экономии угля и газа

14:55

Свободные путешествия для граждан Украины: в ЕС назвали дату признания украинских COVID-сертификатов Видео

14:31

Go-A получили две награды за Евровидение уже после окончания конкурса

14:22

В Украине объявлено штормовое предупреждение: где и когда пройдет стихия Видео

Реклама
14:04

Украинцам официально открыли дорогу в Европу: Евросоюз признал COVID-паспорта Украины Видео

13:46

Катя Осадчая родила третьего сына и показала трогательное фото

13:39

Ирина Сопонару покорила красотой в слишком откровенном бикини

12:47

Как сделать скриншот на телефоне - лучшие способы и программы

12:37

"Обстановка хуже, чем в тюрьме": в Сеть слили фото жутких условий жизни в общежитии НАУ Фото Видео

12:07

Переговоры с Путиным и крымские политзаключенные: Зеленский объяснил, как решить ситуацию в Крыму

12:01

США, Британия, Германия и Турция приедут на Крымскую платформу: объявлен полный список участников Видео

11:38

Инфляционное таргетирование в Украине за 6 лет доказало свою эффективность - глава НБУ

11:36

Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка и дала ему космическое имя

11:07

Зеленский с глазу на глаз встретится с Байденом 31 августа в Вашингтоне Видео

10:54

"Несчастные провели всю ночь в холодном лесу": на Закарпатье спасатели отыскали заблудившихся детей Видео

10:27

"Надо каждый день бить в колокола": Зеленский призвал к ударным усилиям по возврату Крыма в Украину Видео

10:10

На Закарпатье девушка спрыгнула с крыши 9-этажки из-за несчастной любви

09:21

Больным штаммом Дельта в Украине может не хватить кислорода - врач

09:04

Запад не понимает, что происходит в Кабуле: МВФ обрубил помощь Афганистану на 400$ миллионов Видео

Реклама
08:30

Коронавирус в Украине 19 августа: число выявленных больных за сутки перевалило за полторы тысячи

08:20

Сделка вокруг СП-2 набирает обороты: ФРГ запустила процесс по договору на транзит газа через Украину Видео

08:20

Приметы на 19 августа: что нельзя делать на Яблочный Спас 2021 Видео

08:11

Осенью и зимой Украину ждут Дельта-локдауны - эпидемиолог Видео

07:33

На репетиции парада ко Дню Независимости военные спели матерный хит про Путина Видео

07:10

Талибан у руля и борьба в регионах: эксперт назвал проблему удержания талибами власти в Афганистане

06:43

Военные США могут остаться в Афганистане и после 31 августа: Байден назвал условие Видео

06:41

Время упущенных возможностей: почему экономика Украины оказалась в тупике мнение

06:27

Ведущая Нового канала топлес похвасталась загорелыми ягодицами в провокационной позе

05:28

Шантаж Европы и провокация дефицита газа: назван сценарий Газпрома по Северному потоку-2

05:27

Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: лживые обещания, гнев или искушения

05:26

19 августа - День пасечника в Украине: поздравления и открытки к празднику

04:59

Кардиолог рассказал, может ли быть полезным для здоровья лишний вес

04:01

Можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных - ответ ученых Видео

03:52

К Земле летит опасный большой астероид: ученые NASA оценили риски для планеты

03:48

Преображение Господне 2021: сердечные поздравления, картинки и открытки

02:40

Яблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к празднику

02:20

"Ведьма или русалка": Надя Дорофеева едва удержала грудь в слишком откровенном бикини

01:46

Анна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном белье

01:34

Ученые нашли свойство авокадо, которое поможет при лечении опасной болезни

Реклама
00:44

Встреча Зеленского и Меркель: Климкин заявил о новых угрозах для Украины Видео

00:30

Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, плохое известие или ревность

18 августа, среда
23:57

В Житомире неизвестные жестоко избили главного редактора газеты

23:22

"В одной рубашке и без денег": президент Афганистана рассказал о бегстве из страны Видео

22:56

Медреформе быть: Зеленский подписал указ о системе здравоохранения Видео

22:45

Возложение цветов и вручение ордена: детали визита Меркель в Украину

22:18

В США от урагана пострадало авто известного продюсера и шоумена

22:15

В Киеве появятся "прививочные" автобусы: стали известны маршруты и график работы Видео

21:49

Печальная статистика: в Украине стремительно уменьшается количество населения Видео

21:38

Шевченко трогательно попрощался со сборной Украины по футболу Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять