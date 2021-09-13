Новая функция "Дії": украинцев начнут извещать, если кто-то захочет взять кредит без их ведома

Новая функция будет направлена на противодействие мошенникам.
В приложении "Дія" скоро появится новая функция: пользователей будут сообщать о том, какой банк и зачем проверяет кредитную историю.
Как рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, новая функция поможет защититься от мошенников, пишет "ТСН".
"Если кто-то пытается взять кредит на ваше имя — вам будет поступать сообщения, что банк проверяет вашу кредитную историю", — отметил министр Федоров.
Новая функция будет доступна всем пользователям приложения и заработает уже через несколько недель.
Читайте такжеВакцинация от коронавируса: в Украине отменили запись на прививку через приложение "Дія"Ранее Главред писал, что COVID-сертификат, который нужен для путешествий в страны Евросоюза, и внутренний "коронавирусный паспорт", будут действовать 1 год с момента прохождения полного курса вакцинации.
Также ранее сообщалось, что с 23 августа в Украине вступил в силу закон, который официально приравнял электронные паспорта к бумажным. Таким образом на законодательном уровне закреплено определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу.