Новая функция "Дії": украинцев начнут извещать, если кто-то захочет взять кредит без их ведома

В Минсоцполитики назвали предварительные сроки начала работы функции / УНИАН

В приложении "Дія" скоро появится новая функция: пользователей будут сообщать о том, какой банк и зачем проверяет кредитную историю.

Как рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, новая функция поможет защититься от мошенников, пишет " ТСН ".

"Если кто-то пытается взять кредит на ваше имя — вам будет поступать сообщения, что банк проверяет вашу кредитную историю", — отметил министр Федоров.

Новая функция будет доступна всем пользователям приложения и заработает уже через несколько недель.

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