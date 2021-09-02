Украинцам разрешат жениться онлайн: как будет работать новшество

Процедура оформления брака будет упрощена / 1zoom.ru

В Министерстве цифровой трансформации Украины этой осенью планируют запустить возможность для граждан подать заявление на регистрацию брака через портал электронных услуг "Дия".

В настоящее время услуга в разработке, ее презентация осуществится на Diia Summit в конце октября, передает " Интерфакс-Украина ".

"Первого сентября было принято постановление, благодаря которому мы совместно с Минюстом сможем реализовать услугу подачи заявления на регистрацию брака через "Дию", чтобы жизнь украинцев была еще удобнее", - отметил руководитель по развитию е-услуг в Минцифры Мстислав Баник.

Что еще добавят

Также украинцы смогут подать заявление для получения повторных свидетельств о браке, рождении, смерти, изменении имени и получить выписки из государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Предусматривается, что административный сбор за услугу также можно будет оплатить через приложение "Дия".

"Дія" в дії: что есть и что планируют добавить

Украинцы смогут полностью отказаться от бумажной прописки в конце октября или в начале ноября. Планируется позволить жителям всех городов Украины с ID-паспортом менять место регистрации с помощью сервиса "Дия".