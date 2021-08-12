В Кабмине поведали, когда полностью откажутся от бумажной прописки

Михаил Федоров поведал, когда отменят бумажную прописку / Фото: svobodnaya.academy

Глава министерств цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, когда в нашей стране отменят бумажную справку о месте регистрации. По его словам, министерство активно работает над этим, пишет ТСН.

По словам чиновника, сейчас планируется в конце октября или в начале ноября позволить жителям всех городов Украины с ID-паспортом менять место регистрации с помощью сервиса Дія.

"И после, или даже перед этим, во втором чтении будет принят соответствующий законопроект. Он, во-первых, "убивает" штамп в паспорте - этот советский рудимент, - потому что с онлайн-пропиской не нужно никуда отправлять документы ради штампа. И, во-вторых, в этом законопроекте прописано, что государство может самостоятельно проверять место регистрации", - сказал он.

Министр отметил, что прописка будет отображаться в мобильном приложении Дія.

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"Прописка будет уже в Діє - мы полностью убираем "институт" бумажки и штампа в паспорте", - добавил Федоров.

Ранее Главред писал о том, что осенью прошлого года в Министерстве цифровой трансформации заявили, что с 1 сентября 2021-го в Украине органы власти лишатся права требовать бумажные документы у граждан страны.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал несколько вариантов дизайна электронного паспорта гражданина Украины для смартфона.

Также были озвучены сроки внедрения электронного больничного в Украине.