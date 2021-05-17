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От прописки до водительских прав: приложение Дія масштабно обновило сервисы

17 мая 2021, 14:56
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В рамках приложения Дія запущено более 10 новых электронных услуг. Они уже сейчас доступны на портале и в приложении.

Приложение Дія обновило сервисы
В приложении Дія произошли масштабные изменения / УНИАН

В Украине произошло масштабное обновление мобильного приложения для оцифрованных документов и услуг Дія.

При этом обновление Дії является обязательным условием для получения доступа к новым цифровым продуктам, говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что обновить приложение можно, загрузив его новую версию с Google Play или App Store.

Регистрация ФОП онлайн

Регистрация физлица-предпринимателя на портале государственных услуг Дія стала автоматической, без участия госрегистратора. Отныне сама регистрация будет занимать только несколько секунд. Все необходимые проверки автоматизированы, а данные попадают напрямую в реестр.

Электронная прописка

Дія запускает возможность электронной регистрации места проживания для жителей Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Киева, Кривого Рога и Мариуполя. До конца года услуга будет доступна для всех жителей страны.

Замена водительского удостоверения

Дія запускает возможность по замене водительского удостоверения. Теперь не надо будет ходить в сервисный центр или Центр предоставления админуслуг и подавать заявление. Достаточно будет иметь свой мобильный телефон, ID-карту для заказать его прямо на дом. В ближайшее время появится возможность получить изготовленные водительские удостоверения прямо на дом.

Статический QR-код

Через Дію украинцы смогут делиться своими цифровыми документами через статические QR-коды. Это позволит делиться своими цифровыми документами, преимущественно для небольших организаций, которые не имеют своих автоматизированных систем. Украинцы смогут навести камеру смартфонов на специальный QR-код, после чего им высветится предложение для подтверждения, а после получения такого согласия электронная копия документа с электронной подписью и меткой будет предоставлена в соответствующий банк.

Онлайн-БТИ

Регистрация имущественных прав стала доступной на портале государственных услуг Дія. Ранее для регистрации имущественных прав нужно было пойти к госрегистратору, получить направления в БТИ, пойти в БТИ, а потом вернуться к регистратору. Теперь все запросы в БТИ теперь будут формироваться без участия гражданина. Пилотный проект будет реализован в Харькове, после чего будет масштабирован на всю страну.

Цифровые сервисы для строительной отрасли

Дія запускает три новых сервиса для строительной отрасли:

  • автоматическая декларация о готовности объекта к эксплуатации;
  • разрешение на начало строительных работ;
  • выдача строительного паспорта застройки земельного участка.

Цифровая подпись Дія.Підпис

В Украине вводится цифровая подпись Дія.Підпис в мобильном приложении для оцифрованных документов и услуг Дія. Для того, что ею пользоваться, нужно обновить приложение, чтобы получить Дія.Підпис в свой смартфон. Для создания подписи нужно зайти в приложении в Налаштування, нажать Дія.Підпис, потом нажать кнопку Створити, пройти процедуру верификации лица, ввести PIN-код. После прохождения этих этапов подпись будет создана. Для того, что наложить подпись на документ, нужно выбрать в приложении сам документ и выбрать функцию, предусматривающую наложение цифровой подписи. В Дія сохраняется история подписанных документов.

Авторизация с помощью ID-карты

Создана возможность авторизации в приложении Дія с помощью ID-карты гражданина, а также с помощью технологии распознавания лица. Для того, чтобы авторизоваться в приложении, достаточно просто приложить ID-карту к смартфону и пройти верификацию лица.

Онлайн-петиции

В Украине местные петиции запустили в мобильное приложение Дія и на платформе электронной демократии ВзаємоДія. К системе местных петиций уже подключены Полтава, Ивано-Франковск, Луцк, Сумы, Хмельницкий, Ужгород, Днепр, Тернополь, Черкассы и Херсон. В этих городах уже можно подавать через приложение и портал петиции, а также голосовать за существующие петиции.

Электронная оплата админсбора

Дія запускает электронную оплату административного сбора. Теперь после сканирования QR-кода на экране появится удобная квитанция, которую украинец сможет оплатить в один клик, после этого регистратор сможет подтянуть все необходимые данные и оригинал цифровой квитанции напрямую в реестр. Услуга запускается в Ровно, Хмельницком и Одессе, после чего будет масштабирована на всю страну.

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Изменения в Діє - о чем сообщалось ранее:

ДІЯ мобильное приложение Минцифры
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