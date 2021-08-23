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В Украине электронный паспорт официально приравняли к бумажному

23 августа 2021, 17:13

Е-паспорта в приложении Дія доступны украинцам, у которых есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.

Михаил Федоров / Facebook

С 23 августа в Украине вступил в силу закон, который официально приравнял электронные паспорта к бумажным.

Таким образом на законодательном уровне закреплено определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу.

Согласно закону, граждане имеют право использовать цифровые документы во время путешествий в поезде или самолете в пределах Украины. Также могут предъявлять их во время медицинского обслуживания или банковских операций.

Кроме того, электронный паспорт теперь подойдет для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, услуг почты, покупки товаров в магазине и подтверждения личность по запросу полиции и правоохранительных органов.

Отметим, что е-паспорта в приложении Дія доступны украинцам, у которых есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.

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В то же время, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что если человеку удобно использовать бумажные документы для получения услуг, он будет иметь на это право.

Читайте такжеУкраинцам официально открыли дорогу в Европу: Евросоюз признал COVID-паспорта Украины

COVID-сертификат для поездок в Европу

Евросоюз 19 августа официально признал украинские COVID-паспорта. Украинцы смогут путешествовать по Европе без ограничений, как это было до пандемии коронавирусной инфекции. Документы Украины приравняли к аналогичной европейской документации.

В ЕС заявили, что документы Украины по COVID-19 будут приниматься уже с 20 августа. Они подключены к европейской сертификационной системе.

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ID-паспорт электронные паспорта
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