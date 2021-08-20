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COVID-паспорта для путешествий из Украины в Европу: как оформить сертификат в Дія

20 августа 2021, 12:18
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Украинцы смогут пользоваться двумя сертификатами – внутренним и международным.

COVID-сертификат
Внутренний COVID-сертификат пригодится на случай усиления карантина в Украине / Приложение ДІЯ

Граждане Украины уже могут получить COVID-сертификат, который пригодится для упрощения условий поездок в страны Евросоюза. Документ оформляется в приложении Дія. Для украинцев будут доступны два сертификата – внутренний и внешний. Пока с функцией могут возникнуть определенные сложности, поскольку приложение обновляется.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе брифинга в пятницу, 20 августа, объяснил, как украинцы могут получить COVID-сертификат (паспорт, - ред.) в приложении Дія.

Как оформить COVID-сертификат в Дія

Первым делом нужно скачать и установить приложение. После запуска программы заходим в раздел Услуги.

Далее отправляем запрос в реестр для формирования сертификата. Личная медицинская информация не будет отражаться без запроса и электронной подписи.

Нужно ли подписывать документ

Министр Федоров отмечает, что для того, чтобы подписать документ, не нужно куда-то обращаться. Подпись можно сделать в приложении.

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"Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в Дії. Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд и вы получаете подпись", - отметил он.

Проблемы с получением COVID-сертификата

В самом приложении указано, что услуга COVID-сертификат пока находится в стадии разработки. По словам Федорова, сведения в приложении обновляются, а формирование документов может занять определенное время.

"Есть определенные технические вещи... приложение обновляется и это может занять несколько часов или несколько дней... это зависит от Google, Apple... еще нужно несколько дней, чтобы приложение обновилось", - отметил министр.

Украинцам будут доступны два COVID-сертификата

Граждане Украины смогут воспользоваться двумя коронавирусными сертификатами – международным и внутриукраинским. Один будет для путешествий, второй для пользования на территории украинского государства.Читайте такжеЕвросоюз официально открыл свои границы для туристов из Украины

"Мы хотим быть первыми во всем и поэтому у нас генерируется не один ковидный сертификат, а два. Один для того, чтобы путешествовать за пределы нашей страны, в Европейский Союз, а другой сертификат внутренний", - сказал Федоров.

Есть ли в международном COVID-сертификате фото

Министр Федоров рассказал, что в коронавирусном сертификате, который пригодится для поездок за границу, больше медицинских ведений поэтому там нет фотографии.

"Там нет фото. Такие стандарты технической документации ЕС", - сказал он.

А вот во внутреннем сертификате меньше медицинской информации и есть фотография. Документы можно будет проверить через QR-код.

Внутренний COVID-сертификат на случай ужесточения карантина

Внутренний коронавирусный паспорт понадобится в случае ужесточения карантина.

"Если появится ситуация, где нужен будет COVID-сертитфикат внутри страны, не нужно будет показывать паспорт или другой документ гражданина Украины. Потому что во внутреннем сертификате будет фото", - подчеркнул Михаил Федоров.

COVID-сертификат для поездок в Европу

Евросоюз 19 августа официально признал украинские COVID-паспорта. Украинцы смогут путешествовать по Европе без ограничений, как это было до пандемии коронавирусной инфекции. Документы Украины приравняли к аналогичной европейской документации.

В ЕС заявили, что документы Украины по COVID-19 будут приниматься уже с 20 августа. Они подключены к европейской сертификационной системе.

viber
Евросоюз путешествия ДІЯ новости Украины Михаил Федоров COVID-19
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