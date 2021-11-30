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Автомойщик угнал Tesla и устроил ДТП: ему грозит 12 лет тюрьмы и конфискация имущества

30 ноября 2021, 17:17
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Мужчина хотел покататься на электрокаре.

Мужчина просто хотел покататься / НПУ

Работник киевской автомойки на улице Радужной, будучи пьяным, угнал электрокар Tesla одного из клиентов.

Как сообщили в столичном управлении Национальной полиции, владелец машины оставил ее всего на несколько минут, а когда вернулся, то Tesla уже не было.

Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.

А тем временем копы получили вызов на место ДТП на проспекте Освободителей.

Оказалось, виновником аварии стал угонщик электрокара. Он объяснил свой поступок тем, что "хотел покататься".

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Теперь угонщику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе подросток устроил "гонки" с полицией на угнанном автомобиле. Копы случайно заметили нарушителя ПДД, а он начал от них бежать.

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