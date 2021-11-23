В Одессе подросток на угнанной иномарке устроил "гонки" с патрульными

Уганный авто попал в поле зрение копов совершенно случайно / НПУ

В Одессе 17-летний парень угнал автомобиль Daewoo. Однако он нарушил ПДД и это заметили копы, которые потребовали остановить машину. В ответ на это подростои устроил гонки с полицией.

Как сообщает патрульная полиция региона во вторник, 23 ноября, это произошло во время патрулирования Приморского района города.

"Внимание патрульных привлек автомобиль Daewoo, нарушивший правила дорожного движения на улице Ришельевской. На требование полицейских остановить автомобиль, водитель не реагировал. Более того, попытался скрыться от инспекторов, нарушая ПДД и создавая аварийные ситуации", - говорится в сообщении.

Нарушителя удалось поймать на улице Тираспольской.

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Выяснилось, что у подростка не только нет прав, но и документов на машину.

Вскоре стало известно, что данный автомобиль числится в угоне.

Читайте такжеСмертельная опасность веерных отключений электричества: в Одессе могут погибнуть люди на кислородеНапомним, в Киеве произошло серьезное ДТП с автобусом сообщением Кишинев-Москва. Транспортное средство перевернулось буквально в нескольких метрах от бензовоза, который стоял на АЗС. В результате аварии пострадали 18 человек.

Также ранее в Одессе авто-леди стала героиней парковки. Женщина долго не могла выехать из своего ряда, а когда отъезжала, то протаранила другой автомобиль так, что он покатился в парк.

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